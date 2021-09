Little Simz – “Sometimes I Might Be Introvert”

¿Cómo puede una voz introvertida alzarse ante las injusticias del mundo? ¿Cuáles son las herramientas de una persona tímida para denunciar un presente oscuro? Esto es precisamente lo que Little Simz intenta responder en “Sometimes I Might Be Introvert”, su cuarto álbum de estudio y su pieza más importante a la fecha. Como mujer afrodescendiente en pleno 2021, siente la presión del mundo que la apunta como una vocera de todas las causas sociales, pero con su nuevo disco, la rapera británica no busca representar a nadie más que a ella misma y, en el camino, crear uno de los álbumes más significativos del último tiempo.

Las trompetas con las que inicia “Introvert” adelantan un álbum potente y de feroces letras, siendo esto último lo más interesante, cuando Simbi hace todo lo contrario y denuncia las injusticias desde un lugar donde se reconoce vulnerable: “Si no tomo el camino de los ganadores, será un suicidio profesional”, reconoce sobre su posición en la industria, y a través del disco se repite esta dinámica inicial. Potentes instrumentales que musicalizan su flow admirable, acompañada constantemente de coros que logran que se sienta como un álbum tan personal como colectivo. Fácilmente, Little Simz pudo posicionarse como una líder frente a estas melodías sacadas de una épica película, pero escoge pertenecer con los demás, reconociéndose una más de los introvertidos.

Para ser un disco tan enfocado en el presente, Simbi no se compromete a sonar como las tendencias actuales. La increíblemente seductora “Woman” aprovecha la aparición de Cleo Sol para entregar un himno de neo-soul del que Erykah Badu y Lauryn Hill estarían orgullosas, mientras que “Two Worlds Apart” sigue las huellas de “To Pimp A Butterfly” como la respuesta británica a la violencia policial. En los últimos dos años, la rapera ha estado observando en silencio, analizando cómo el mundo en el que estaba cómoda como introvertida la fuerza a salir a hablar, y esto incluye desafíos personales, como enfrentar la figura de su padre en “I Love You, I Hate You”, uno de los cortes donde su voz es más afilada y puede sentirse la catarsis en cada estrofa. De todas formas, no hay que equivocarse: Little Simz será introvertida, pero sabe perfectamente la calidad de rapera y de álbum que creó.

La seguidilla de “Speed” y “Standing Ovation” –temas que recuerdan más a las melodías de “GREY Area” de 2019– son su propia forma de darse palmadas en la espalda. Más que merecidas al llegar a la mitad de su disco con clásicos modernos, donde su “tímida” voz no tiene contrincantes contemporáneos. “Sometimes I Might Be Introvert” es el puño en la mesa de una conversación que debió tenerse hace mucho tiempo: Little Simz es de las mejores representantes en el rap actual, y ni siquiera sólo en el femenino; pocos MC podrían dominar un instrumental tan cinemático como el de “Standing Ovation” con un flow como este, y pasar a una balada indie como “I See You” sin perder un poco su autenticidad. O de un corte rozando el dance y el house como “Rolling Stone” hacia una pieza de sintetizadores ochenteros en “Protect My Energy”. En un mundo que finalmente celebra a mujeres confiadas en sus talentos, sexualidad y boss energy, Simbi también se reconoce vulnerable y marginada. “No me llames. No quiero hablar. Tengo problemas. Pero no soy débil”, relata así la dicotomía de su fuerza y su separación de los focos.

No es fácil que un álbum de más de una hora logre atrapar por completo, en especial uno con múltiples interludios y con mensajes tan duros de afrontar, sin embargo, es la entrega completa de Little Simz lo que hace de “Sometimes I Might Be Introvert” una pieza tan disfrutable. Aun más, se convierte en un verdadero gusto presenciar a una artista en tanto control de su propia narrativa y estilo, capaz de entregar 19 canciones que musicalizan a la perfección su individualidad y malestar colectivo. Para cuando termina, sólo queda entregarle la ovación de pie que tanto merece y celebrar estar admirando a una de las voces más importantes del momento.

Artista: Little Simz

Disco: Sometimes I Might Be Introvert

Duración: 65:12

Año: 2021

Sello: Age 101 Music / AWAL