Lingua Ignota – “SINNER GET READY”

El dilema del segundo disco es algo de lo que se ha escrito y hablado en muchas ocasiones, pero para Billie Eilish y su hermano FINNEAS la frase “tienes toda tu vida para sacar tu primer álbum y sólo un año para publicar el segundo”, no fue algo que les preocupara si consideramos el tramo que existió entre “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” y “Happier Than Ever”, el esperado segundo larga duración de la joven artista. En medio de imparables giras e instancias siendo el centro de atención, la fama prematura es algo que terminó calando profundamente en un disco que, contrario a lo que reza su título, se enfoca más en reflexionar sobre esos pros y contras de ser una figura de admiración en una época donde la buena moralidad excesiva es la regla y los errores no están permitidos, y un paso en falso podría ser imperdonable, musical o personalmente hablando.

Es desde “Getting Older” que podemos comprender el sentido principal de este disco, donde el mensaje reflexivo abunda por sobre la energía más a tope de su debut, intercalando canciones de una potencia un tanto frenada con chispazos de catarsis, como la transición existente entre “My Future” y “Oxytocin” (esta ultima de las más impecables del álbum). Billie funciona como reloj junto a su hermano en la producción, por lo que cualquier resultado musical debe ser esencialmente acreditado a ambos; cada quien entrega un esfuerzo suficiente para establecer las reglas a su manera, utilizando un ritmo de interpretación que en otros tiempos habría sido sólo permitido a un artista con una amplia carrera a cuestas. En un presente donde todo va más rápido, la fama y el éxito también, por lo que esa sensación de ocaso en un disco que constantemente narra las presiones de ser una joven estrella no se siente como una reacción adelantada, sino más bien como un ejercicio preventivo ante un potencial desastre.

Billie tuvo la suerte de poder establecerse casi como icono generacional gracias al éxito de su primer LP, el que, a pesar de todos los aplausos de la crítica, con el tiempo ha ido demostrando la inevitable presencia de clichés que en su momento parecieron no importar. Por ello que las dudas frente a lo que se presentaría en “Happier Than Ever” quedan en desconcierto total al notar que este extremo cambio estético no queda totalmente representando en la música, ya que, el pasar desde el colorido verde y tonalidades neón hasta la glamorosa y elegante estética de esta nueva etapa, es algo que no es tan vintage como se pensaba. El sonido moderno sigue estando ahí y, pese al esfuerzo de incorporar elementos más orgánicos en ejemplos como “Billie Bossa Nova” o “Everybody Dies”, el disco no termina por transformarse en ese “álbum eterno” que describe Eilish en sus entrevistas.

Probablemente sea el disco que la gente esperaba, pero no de la manera en que se creía que sería, debido a que la fórmula de coleccionar canciones en una gran obra queda relegada a un álbum que a ratos suena excesivamente cohesivo, repitiendo conceptos y manteniendo una línea sonora que, a juzgar por la creatividad de los involucrados, podría aventurarse un poco más. Eso no tira por el suelo el impecable desarrollo de tracks cruciales como “Not My Responsability” o “Your Power”, donde la primera saca el lado más ambient de los hermanos para relatar un monólogo que aborda no sólo la situación personal de Billie, sino que en general el exceso de opiniones sobre el otro que se puede leer cada día en redes sociales. La segunda mencionada, en tanto, saca a relucir un lado más suave y cálido en un contexto que logra encontrar y contrastar ambas propuestas como una exploración personal de sonidos y estructuras, tanto en su sonido como en la profundidad de sus letras.

La conversación en torno a este disco será eterna, de eso no hay duda, y probablemente se siga analizando muchos años desde ahora lo que “Happier Than Ever” terminará significando en la carrera de Billie. Lo cierto es que la evolución sonora y de composición que la dupla de hermanos presenta en este álbum es muy superior a su anterior larga duración y, bajo ese contexto, es agradable escuchar obras tan talentosas como esta desde personas tan jóvenes. Puede que con los años se transforme en un desvío, la primera parte de una nueva era, o bien en la transición natural hasta otro cambio sonoro y visual en un próximo disco, pero no quedan dudas de que nunca será un trabajo que atraviese la indiferencia. La nueva generación de artistas femeninas acarrea con una presión innecesaria sobre su trabajo, incluso cuando ciertas propuestas serían infinitamente alabadas en caso de tratarse de artistas masculinos. A pesar de ese doble esfuerzo que requiere establecer un disco como una obra digna de respeto, las miradas siempre estarán encima, por lo que gestos como este logran hacer que las cosas a su manera sean no sólo un acto de valentía, sino que de desafiar paradigmas que ya es tiempo de ir derribando.

Artista: Billie Eilish

Disco: Happier Than Ever

Duración: 56:07

Año: 2021

Sello: Darkroom / Interscope