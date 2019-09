Lingua Ignota – “CALIGULA”

No es fácil confrontar una obra cuando esta contiene un carácter tan personal y exigente, lo que compromete aún más el rol que cumple el auditor a la hora de receptar y descifrar el mensaje que el autor entrega en su trabajo. Con un nivel de compromiso más que elevado para los estándares actuales, Kristin Hayter desentraña un capítulo más de su proyecto Lingua Ignota, abordando la imperante misoginia que nubla nuestra sociedad en un total de once tracks que componen “CALIGULA”, obra que se aventura en mezclar un sinfín de estilos, pasando desde el metal, la música sinfónica, la ópera, el noise y a cuanta locura más sea necesaria para darle forma a un disco horripilante, inquietante y oscuro en su vereda sonora, pero sentido, frágil, y delicado en los momentos más íntimos que contiene. “La vida es cruel y el tiempo no cura nada”, es el mantra que Hayter utiliza haciendo una secuela parcialmente indirecta de su álbum “All Bitches Die” (2017), donde el trauma originado por los abusos se torna en la fuerza principal que motiva el relato de la trama durante todo su desarrollo.

Si algo es claro, es que el mensaje general de este álbum responde al hecho de que esta es una venganza que las mujeres han buscado eternamente, por lo que Hayter no tiene reparos en replicar diversos manifiestos contra la sociedad patriarcal en canciones como “DO YOU DOUBT ME TRAITOR”, “IF THE POISON WON’T TAKE YOU MY DOGS WILL” o la poderosísima “BUTCHER OF THE WORLD”, donde sus desgarradores gritos generan una tensa y destructora amalgama de sonidos sobre un solemne, aterrador y muy apropiado sampleo de “Music For The Funeral Of Queen Mary” de Henry Purcell, conocida principalmente por su aparición en la banda sonora de “A Clockwork Orange” (Stanley Kubrick, 1971) y que aquí cobra un papel importante dentro de todos las matices y capas que tiene el álbum. Y es que, en sólo tres canciones, ya se entiende de que este es un trabajo de difícil escucha, donde el compromiso es necesario para sentirse movido por una obra que lo que menos que hará es pasar desapercibida.

La música de “CALIGULA” es inquietante, pero a la vez deja adentrarse en una profundidad que traspasa lo horroroso o fuera de lugar que puede ser su estructura, donde todo se transforma igual que en una película, tomando distintas piezas dentro de un rompecabezas general que expone todo el panorama. La voz perfectamente puede pertenecer a un álbum de black metal, mientras que la instrumentación encuentra diferentes capas, haciéndola tambalear entre el soundtrack para una película de horror y la épica instrumentación nórdica que resuena entre los poco ortodoxos movimientos sinfónicos que aparecen como relámpagos en una tormenta, con patrones melódicos que se van repitiendo en diferentes puntos del LP.

El protagonismo compartido, sin embargo, se lo lleva el piano y su a la vez frágil y poderosa representación, la que permite definir muy bien los principios de un disco que va contra toda representación de la sociedad falocéntrica en su mensaje, dejando de lado los riffs, las guitarras, y todo elemento característico de la música más pesada, destruyendo todos los cánones de esta hasta sus cenizas.

Existe todo un sentimiento de ansiedad dentro de la apocalíptica atmósfera que Lingua Ignota gesticula con su desgarrador canto en cada uno de los movimientos que forman una sola canción de más de 66 minutos, porque “CALIGULA” podrá estar separado en once partes, pero finalmente su espíritu es uno solo, dejando clara esa revelación de la mujer contra todos los abusos, la injusticia y violencia que ha sufrido desde el origen de los tiempos. “Que tus enemigos sean muchos, que tus días sean pocos”, es una de las tantas declaraciones que la autora hace contra la basura humana que representan los abusadores, rematando en “SPITE ALONE HOLDS ME ALOFT” con un mensaje claro y directo en torno a ellos: “Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos”. Más claro imposible, la violencia debe ser invertida y el abuso de poder que el hombre ejerce sobre la mujer es algo que se debe pagar con la más cruda de las penas.

Ni todos los elogios del mundo podrían hacerle justicia a un disco como este, el que llega en un momento preciso con la necesidad de visibilizar la violencia contra la mujer, principalmente en espacios como el arte, donde se puede retratar y exponer toda la problemática existente en una escala mucho más visceral y directa. El machismo es un concepto que se debe reducir hasta sus cenizas, y es importante el ejercicio que Lingua Ignota realiza desde una vereda más oscura y extrema, comúnmente ligada a géneros exclusivamente masculinos, como el black metal, death metal, o cualquier variable que se nutra desde una construcción social en base al odio, la venganza y la violencia contra un enemigo siempre presente.

Es cierto que el carácter musical de este disco no es uno que podrá llegar masivamente ante todos por igual, pero su mensaje lo es, y es ese factor tan poderoso el que hace necesaria su existencia, permitiendo que el arte retome un papel donde pueda enfrentar, desestabilizar y deconstruir, generando la inquietud necesaria ante una realidad que se mantiene invisibilizada, encubierta y más vigente que nunca.

Artista: Lingua Ignota

Disco: CALIGULA

Duración: 66:01

Año: 2019

Sello: Profound Lore Records