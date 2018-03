Legend Of The Seagullmen – “Legend Of The Seagullmen”

El viaje de Legend Of The Seagullmen comenzó varios años atrás, gracias a un encuentro en el que Jimmy Hayward, guitarrista y hombre ligado al cine que participó en películas como “Toy Story” (1995), conoció a Brent Hinds de Mastodon por medio de Josh Homme. Fue ahí cuando se empezó a fraguar la idea de incorporar al baterista Danny Carey (Tool), al bajista Pete Griffin (Zappa Plays Zappa y Dethklok), al guitarrista Tim Dawson, al tecladista Chris DiGiovanni y al vocalista David “The Doctor” Dreyer para darle forma a una ópera-rock sobre monstruos marinos y personajes dementes que circulan en las profundas aguas sónicas de corrientes alimentadas por el hard rock, el punk, el stoner y, cómo no, el rock progresivo con el mismo espíritu aventurero de los 70, lo que alimenta un relato que nace desde la épica en todo sentido.

Las anclas se levan al ritmo de “We Are The Seagullmen”, cuya introducción a cargo del bajo de Griffin, con campanas de barco y gaviotas de fondo, sienta el precedente para un track que va aumentando cadenciosamente su intensidad para llevar al oyente mar adentro y encallar en el intrincado riff de “The Fogger”, marca registrada de Hinds que se va volviendo más compleja cuando Carey despliega todo su poder en un frenético solo de batería. El sintetizador marca el paso para la maciza “Shipswreck”, momento protagónico de DiGiovanni, en el que su participación es fundamental para darle un tono fantasmagórico a un disco que está más orientado a las guitarras pesadas.

Para complementar esas sonoridades también se suman los excelentes trabajos en lo acústico, como se aprecia en “Curse Of The Red Tide”, destacada por materializar una rica relación entre los instrumentos, desde su emocional introducción hasta su desarrollo lleno de texturas que crecen como la criatura más grotesca del océano para sumergirse nuevamente en las profundidades desde donde nació, un total contrapunto en comparación con la lineal “Legend Of The Seagullmen”, que en un tono muy urgente arremete en clave punk, demostrando por un momento que la agrupación puede tomar rutas más directas y lograr la misma efectividad.

En su rol de contador de historias, The Doctor realiza una labor destacable en la que llena todos los espacios, tanto en lo musical como en lo narrativo, rayando en la locura en “The Orca” y alcanzando altas cuotas de dramatismo en “Rise Of The Giant”, aspecto esencial que le permite hacerse cargo del timón en los pasajes más exaltados de la interpretación soberbia de sus participantes, pero que se abre paso para conseguir un acto convincente, que atrapa a la audiencia, adaptándose a la atmósfera propia de cada parte de esta travesía, una que llega a su final con la espectacular “Ballad Of The Deep Sea Diver”, catalizadora de todos los elementos de esta hazaña, en un cierre de antología con elementos orquestales muy cinematográficos, enfatizando la grandilocuencia y la majestuosidad de una obra ecléctica y propositiva, llena de ideas que llegan a buen puerto.

De principio a fin, el proyecto logra establecerse con una identidad musical propia en su primera entrega, y une fuerzas como grupo para brindar una crónica vibrante a base de ritmos llenos de destreza en todas las áreas, que la convierten en una buena primera aventura con un promisorio futuro por delante. Tal y como pasaba con las historias de altamar que los marinos narraban al llegar de sus travesías, “Legend Of The Seagullmen” cuenta con todos los componentes para enganchar a cualquiera que esté dispuesto embarcarse en una odisea psicodélica que explora territorios desconocidos, comandada por puntales cuyo pedigrí puede parecer intimidante en el papel y que podría haber naufragado en las pedregosas tierras de las expectativas, sin embargo, logra navegar hacia horizontes propios sin dejarse llevar por los cantos de sirenas.

Artista: Legend Of The Seagullmen

Disco: Legend Of The Seagullmen

Duración: 36:59

Año: 2018

Sello: Caroline Records