Lefutray – “Human Delusions”

Lograr estabilidad emocional frente a múltiples sucesos caóticos que están aconteciendo en un mismo período de tiempo, suele ser complejo y difícil de controlar en uno mismo. La banda atraviesa tiempos de amargura y reflexión a causa de temas como quiebres amorosos y muertes. Esto es lo que marca el regreso de Cage The Elephant con su quinto álbum, “Social Cues”, mostrando una inevitable explosión de los sentimientos más sinceros que se viven en carne y hueso.

El primer sencillo, “Ready To Let Go”, da el pase perfecto para lograr una transición entre “Tell Me I’m Pretty” (2015) y el presente, marcando una fuerte influencia en el tema, pensando que fácilmente podría haber entrado al tracklist del LP anterior sin ningún problema. Hay una clara intención del productor John Hill de apuntar a algo más comercial y pegadizo de lo habitual (como lo que produce “Dance, Dance” cuando corea la frase “baila, baila, baila, todo el mundo baila”), haciendo que las canciones del álbum sean fáciles de digerir.

Instrumentalmente, las influencias de Dan Auerbach cuando produjo “Tell Me I’m Pretty” han dado fruto, puesto que los estadounidenses han querido tomar esa esencia de rock psicodélico y, a través de varios procesos más de la producción de Hill, lograr mutar a un sonido más sincero, más complementado, como queda demostrado en “Skin And Bones”, tema con mayor influencia de Auerbach. Duele decirlo, pero la realidad es que los hermanos Shultz y compañía ya crecieron, llegando a un estado de evolución significativa en comparación con sus primeros trabajos, por lo que difícilmente podrán volver a la locura de esos días componiendo algo como “In One Ear”.

Se agradece que en el álbum hayan incluido canciones enérgicas, tales como “Broken Boy” y “House Of Glass”, que son el alma de una completa analogía de toda la trayectoria de Cage The Elephant. Probablemente, esta última sea la canción más alejada del contexto del LP, teniendo el enfoque de que todo es una ilusión. Los riffs de Brad hacen imaginar que la canción tuviese tintes e inspiración de alguna película de James Bond, lo que genera con inmediatez una agradable sensación al escucharla.

La única colaboración en el álbum se da con Beck, que, por cierto, viene saliendo de la época de “Colors” (2017). El autor de “Loser”, a pesar del ambiente de fiesta de su último trabajo, logra adecuarse con el conjunto de Kentucky produciendo “Night Running”, una composición con estilo totalmente nuevo y diferente al clásico indie rock que Cage The Elephant nos enseña día a día. Pese a que la banda de Matt está en un ambiente opuesto, logra cuajar con el “camaleón eterno” dando visto bueno al resultado.

Planteando los temas más desolados y oscuros, “Love’s The Only Way” es una canción que avanza lentamente con una armoniosa guitarra que le sigue el paso, reflejando las consecuencias después del quiebre amoroso de Matt y los pensamientos constantes del qué se hizo mal. También nos encontramos con la última (y oportuna) canción del álbum, “Goodbye”, una balada que comienza con un piano un tanto melancólico y un desgarrado Matt al micrófono, relatando una despedida correcta y madura luego de la aceptación natural de la ruptura. Esta última canción es una excelente conclusión para lo que la banda quiere enseñar: la aceptación de que en la vida siempre ocurrirán sucesos que marquen un antes y un después, por lo que la manera más adecuada para solucionar esto no es evadir, sino que enfrentarlos y tomarlos con un enfoque prudente y con calma, ya que, al fin y al cabo, la vida continúa.

Cage The Elephant vuelve con un álbum plenamente franco, mezclando la melancolía con la psicodelia, pudiendo plasmar así sus sentimientos de este último período en canciones un tanto calmadas, teniendo musicalmente un ambiente confortable. Sin embargo, en un mar de lágrimas la banda hace sus jugadas y nos presenta temas comercialmente atractivos y cautivadores. Los estadounidenses pasan por una época de meditación tras haber vivido ciertos sucesos que a todos nos podrían tocar en algún momento de la vida.

Artista: Cage The Elephant

Disco: Social Cues

Duración: 44:35

Año: 2019

Sello: RCA