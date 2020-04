Laura Marling – “Song For Our Daughter”

En un presente que ha visto a artistas postergar sus lanzamientos musicales, Laura Marling decidió adelantar su séptimo álbum, “Song For Our Daughter”, con la intención de “promover un sentido de unión”. En contraste a la situación actual mundial, su último proyecto ofrece calma y consuelo, con una introspectiva mirada llena de odas a las mujeres de su pasado, presente y, principalmente, a aquella del futuro. Es difícil de creer que Laura Marling sólo tenga 30 años, con más de una década de carrera, tres álbumes nominados al Mercury y una discografía sin un punto bajo. La artista ha logrado consagrarse como una importante figura del folk inglés, pero en su último trabajo es claro que el paso del tiempo ha sido un gran influyente para sus nuevas composiciones, retomando desde donde dejó hace tres años con “Semper Femina” (2017), aunque ahora con una nueva madurez alcanzada.

El primer sencillo del disco, “Held Down”, es un curioso experimento para la artista, quien reconoce la tristeza clásica presente en sus canciones y cómo esto puede afectar la relación con su audiencia. El track presenta una refrescante dulzura y simpleza en su composición y vocales, además de una guitarra más cercana al rock y shoegaze que a su clásico folk, lo que ayuda a diversificar la paleta sonora de “Song For Our Daughter” y aligerar la carga emocional y vulnerable que irá presentando. Líricamente, el tema enfrenta las problemáticas del comienzo de una nueva relación; una clásica pieza sobre la comunicación y el compromiso en las relaciones.

Inspirada por los errores que no puede cambiar, Marling lanza una mirada hacía el futuro escribiéndole a una figurativa hija, sentimiento retratado en el track homónimo del disco, donde se anticipa a los problemas que enfrentará aquella niña en un mundo machista y violento: “Últimamente he estado pensando en nuestra hija envejeciendo / Toda la mierda que puede que le digan”. Compuesta como un hermoso crescendo, es la pieza clave del disco y una representación musical de la hija que retrata en sus composiciones, creciendo al tiempo que lo hacen las cuerdas y atravesando sus problemas, acompañada de un piano y su clásica guitarra. Pero las mujeres a las que la cantante les dedica estas canciones son tan diversas como las melodías.

En “Alexandra”, les escribe a las musas detrás de las canciones clásicas de los artistas, aquellas que han enfrentado la presión y la posición secundaria ante los deseos de estos compositores, tal como la Alexandra de Leonard Cohen. Liderada por una guitarra reminiscente de un folk setentero, su voz cuestiona provocativamente: “Si te amó como una mujer, ¿te sentiste como un hombre?”. En los momentos más peculiares del disco, como en “Strange Girl”, su voz suena más libre que nunca, acompañada de su guitarra y unos bongos, encontrando diversión e ironía en los errores de sus amigas y en los propios.

Los puntos más fuertes del álbum son aquellos que nos recuerdan que Marling necesita de poco para lograr mucho; su cristalina y confortante voz, su suave guitarra acústica y sus composiciones son más que suficientes. “Only The Strong” es el vulnerable punto central del disco, con un coro creado a partir de su propia voz, que funciona como un conforte a su sufrimiento. “El amor es una enfermedad asesinada por el tiempo”, repite una y otra vez, esperando darle sentido a su obsesión. En “Blow By Blow” el piano toma el protagonismo para musicalizar lo solemne de sus palabras, que, a diferencia de la mayoría de sus canciones, son más directas y claras, siendo un llamado por ayuda en uno de los puntos más oscuros de la placa. Su optimismo brilla en canciones como “The End Of The Affair”, desgarrador retrato del fin de la pasión a través de una mirada madura y un dulce falsete, que alcanza el clímax junto a las cuerdas.

La artista hace una mirada al sufrimiento de las mujeres de su familia, decidida a cambiarlo: “Así termina la historia que esperaba cambiar / Tenía que liberarnos de este insoportable sufrimiento / Y prometo que no volveremos aquí”, canta en “Fortune”, poniendo sus esperanzas en el futuro. El mensaje final, a cargo del dulce dueto con su pareja en “For You”, es esperanzador, en una sentimental oda a la figura aún por conocer, cerrando “Song For Our Daughter” en lo alto y recordando que artistas como Laura Marling no sólo son vitales para imaginar un futuro, sino que para agradecer en el presente.

Artista: Laura Marling

Disco: Song For Our Daughter

Duración: 36

Año: 2020

Sello: Chrysalis Records