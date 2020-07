Lamb Of God – “Lamb Of God”

Con un poco más de dos décadas de historia, incluyendo sus inicios bajo el nombre Burn The Priest, la carrera de Lamb Of God no se ha visto exenta de giros inesperados. El encarcelamiento de su vocalista Randy Blythe durante 2012 fue un golpe tremendo, provocando un receso indefinido, afectando la buena época que venía gozando la banda de los de Richmond, Virginia, hasta ese momento. Tras una resolución libre de cargos, retomaron las pistas ágilmente a través de “VII: Sturm Und Drang” (2015).

Tras la vorágine, otra pausa parecía remover el camino, y algunos integrantes evaluaron sus opciones artísticas durante esa época, como el guitarrista Mark Morton con su trabajo solista “Anesthetic” (2019), o la inclusión del baterista Chris Adler a las filas de Megadeth durante la grabación y ciclo promocional del exitoso “Dystopia” (2016). Pese al panorama, el cordero de dios sabe sobreponerse a cada golpe, siendo la salida definitiva del baterista el último a enfrentar y, sin decaer, Lamb Of God lanza su octavo trabajo discográfico, un registro homónimo que muestra su etapa actual enriquecida en vivencias y consciencia, consiguiendo una revalidación de su posición como una de las bandas consolidadas a nivel mundial dentro del metal.

Para esta tarea, el baterista Art Cruz se suma a la agrupación como miembro oficial, y por su experiencia en bandas como Winds Of Plague y Prong, el músico se acopla con pericia a la dinámica de los riffs de Morton y Willie Adler, manteniendo también una notable complicidad con el bajo de John Campbell, consiguiendo que la tripleta de tracks que abre el álbum sea tan vibrante como ganchera. “Memento Mori” y “Checkmate” son potentes muestras de groove sin rodeos para rematar con el pulso incansable de “Gears”, llevada a un potente quiebre, erigiendo aún más su mensaje que hace eco en la futilidad de llenar un vacío con materialismo.

Las variaciones que Lamb Of God ha ofrecido durante la consolidación de su sonido resultan ser leves, canciones como “New Colossal Hate” y “Resurrection Man” son sólidas muestras de la herencia del mítico “Ashes Of The Wake” (2004) y del aclamado “Sacrament” (2006). Y aunque los arreglos presentes durante “Reality Bath” y “Bloodshot Eyes” son atractivas señales de vitalidad y progresión, resulta innegable durante la escucha la esencia de las etapas de Lamb Of God a lo largo de su discografía, por lo tanto, la técnica está mucho más afilada y efectiva, permitiendo también que algunas canciones muten exitosamente. También crea espacios para invitados como Jamey Jasta de Hatebreed (“Poison Dream”) y Chuck Billy de Testament (“Routes”), quienes tienen la variación rítmica ideal en sus respectivos momentos, haciendo que el sonido de sus proyectos principales sea asimilado orgánicamente en la mezcla.

Los guturales y gritos de Randy Blythe siempre se han orientado al death metal y al hardcore como pilares, cargado de cuestionamiento en torno a lo político y desgarrador impacto social. Después de diversificar su registro con voces limpias y ambientes intrigantes en el cierre llamado “On The Hook”, Blythe aparece con una salvaje interpretación, seguido por la brutal estructura en instrumentos que no conserva quietud y derrocha un adrenalínico despliegue hasta su breakdown final. Finalmente, Lamb Of God es una banda consciente de su impacto: inclementes e incendiarios, poseedores de una vitrina donde una voz será escuchada y concibiendo un nuevo álbum donde años de experiencia son concentrados. Sin tomar mucho riesgo y potenciado por la consistencia, Lamb Of God ha vuelto en dominio de sus habilidades, con una química fortalecida y maestría.

Artista: Lamb Of God

Disco: Lamb Of God

Duración: 44:32

Año: 2020

Sello: Nuclear Blast / Epic Records