Kings Of Leon – “When You See Yourself”

Explorando un nuevo y contemporáneo formato, y luego de cinco años desde su último larga duración, Kings Of Leon lanza su nuevo disco “When You See Yourself”. Es la octava producción discográfica del grupo, la que, tal como “WALLS” de 2016, fue producida por Markus Dravs. El trabajo, que tomó dos años, llegó el 5 de marzo, luego de conocer previamente los singles “The Bandit” y “100,000 People”, donde el primero es una clara demostración de que siguen fieles a su identidad. Una vez más la pandemia afecta los tiempos, y en este caso hizo que el grupo retrasara el lanzamiento del LP, transformándose en una oportunidad para profundizar en sus arreglos, como si de pronto el título del álbum se impusiera con un llamado a la reflexión y perfección.

Se podría esperar que, luego de este tiempo de pausa e intimidad creativa, Kings Of Leon sorprendiera con un trabajo fuerte e innovador, pero, siendo justos, aunque han desarrollado una gradual evolución desde su primer disco, no se han destacado nunca por abordar caminos nuevos y arriesgados en sus producciones. Y es así como en este nuevo material recurren a su ya clásica y característica esencia sureña, sin embargo, con altos toques de sobriedad.

En “When You See Yourself” se advierte un cambio sutil respecto a discos anteriores; se escucha una armonía y fusión instrumental que habla de la depuración de un producto bien hecho, destacando, además, cierta introducción de teclados y sintetizadores, como en el caso de “A Wave” y en la anteriormente mencionada “100,000 People”. Acá hay una propuesta más melódica, muy indie y sin estridencias y, mientras se recorre el disco, la moderación hace añorar ineludiblemente sus últimas tres producciones, que viajan por distintas intensidades, con un desgarro vocal propio de sus raíces, y que es precisamente el que magnetiza a sus seguidores.

El arranque, con el tema “When You See Yourself, Are You Far Away”, predispone a una atmósfera imperturbable y a medida que avanza es agradable, pero nada sorprende demasiado, manteniendo cierta uniformidad que lo hace perder carisma, fuerza y la necesaria cuota de guitarra y rock que ya no está. De forma casi imperceptible se llega a “Claire & Eddie”, con un country híbrido, que desencanta en la mitad del tema para pronto cerrar con “Fairytale”, un acústico que se envuelve en su propio letargo.

Los Followill declaran estar en una etapa madura luego de años de fragilidad, y confiesan que este proceso creativo los ha llevado a profundos momentos de introspección personal y grupal, que hoy adquieren más sentido y vigencia frente al contexto pandémico. Este estado emocional de sintonía es el que los lleva a crear este LP, que no logra fascinar del todo y donde no hay suficientes rasgos distintivos entre canción y canción para emocionarse y viajar con ellas, convirtiéndose así en acordes a ratos totalmente olvidables.

Si “When You See Yourself” obedece a la evolución del grupo y a un momento donde se sienten compenetrados y conectados, se podría pensar que la serenidad los calmó tanto, que su producto musical ingresó a una dimensión neutral, de buen sonido, pero sin latido. Cuando se ama el rock, se sabe que la madurez no es sinónimo de aburrimiento; la buena ejecución musical no está disociada de la pasión, y hoy Kings Of Leon con su vuelta a las pistas muestra una reposada energía que, lejos de cautivar, está bastante por debajo de las expectativas.

Artista: Kings Of Leon

Disco: When You See Yourself

Duración: 51:26

Año: 2021

Sello: RCA Records