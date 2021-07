Kings Of Convenience – “Peace Or Love”

Doce años tuvieron que pasar para que Eirik Glambek Bøe y Erlend Øye finalmente sintieran que había llegado el momento de publicar su largamente incubado cuarto trabajo de estudio. Período de tiempo en que el dúo estuvo muy lejos de dejar el proyecto en pausa indefinida, sino que, por el contrario, estuvo durante el último lustro casi obsesivamente dedicado a buscar la combinación perfecta de ingredientes que les permitieran firmar de forma contundente su regreso. Una búsqueda sonora que de alguna forma puede parecer exagerada, conociendo la ¨sencillez¨ de la propuesta indie folk del conjunto, sin embargo, es justamente en el respeto incondicional a la sencillez como vehículo esencial para transmitir belleza donde el dúo sigue apostando todas sus fichas. Lo dijeron claramente hace dos décadas, cuando sacudieron la escena con “Quiet Is The New Loud” (2001), y es evidente que siguen respetando el mismo principio.

Buena parte de lo que da vida a “Peace Or Love” es visitar las claves sonoras a las que el dúo nos tiene acostumbrado. Fantásticos pasajes de guitarras acústicas y delicados juegos de armonías vocales constituyen la base sobre la que se construye esta nueva aventura, sin embargo, el conjunto no se queda en revisitar sus propias claves, sino que apuesta por agregar ingredientes adicionales que, sin cambiar la identidad de la oferta, aportan la cuota necesaria de innovación. En la esquina más tradicional, encontramos cortes como “Rumours”, encargada de abrir el disco, “Comb My Hair” o “Ask For Help”, canciones que fácilmente se podrían haber anotado un lugar en cualquier álbum de KOC, siendo melódicamente impecables, acogedoras en lo sonoro y con las guitarras empujando la lírica de forma tan natural, que uno podría caer en la trampa de creer que componer con este nivel de lucidez es tarea fácil.

En la misma línea, pero en un extremo absolutamente más minimalista, destaca la sobrecogedora “Killers” y “Song About It”, cortes de una fragilidad apabullante, que de alguna manera se alzan como el manifiesto definitivo de la filosofía que el dúo ha decidido practicar y perfeccionar incansablemente a través de los años. Sin embargo, más allá de lo correcto de estos pasajes, los momentos en que el disco realmente suma en términos de identidad es cuando la banda se arriesga a explorar nuevos matices, momentos que, en el caso de este álbum, uno podría separar en grupos.

Por un lado, aquellos tracks de ánimo decididamente más radial, como la fantástica “Fever” o “Rocky Trail”, ambos lanzados como singles en una decisión sin duda acertada, básicamente porque retratan muy bien el giro que pretende mostrar al conjunto sumando instrumentos y explorando un ánimo más luminoso en lo sonoro. La otra vereda, donde el conjunto juega a innovar, se dedica a sumar precisos y elegantes toques de bossa nova, lo que, sin ser un giro radical en términos musicales, cumple a la hora de agregar una cuota de calidez absolutamente necesaria para atravesar el viaje que nos invitan a recorrer en términos líricos, travesía que, como reza el título del larga duración, no es precisamente apacible. Acá es donde destacan canciones como “Angel” (grabada en Santiago de Chile con Cristian Heyne y Fernando Herrera en 2016) y “Love Is A Lonely Thing”, con esta última además anotándose algunos puntos extras gracias al fantástico y acogedor trabajo de Feist en los acompañamientos vocales, funcionando tan bien, que no se queda sólo en este corte, sino que además se extiende a “Catholic Country”, firmando otro de los puntos altos de la placa.

Luego de más de veinte años de carera musical, es evidente que Kings Of Convenience se ha transformado en una suerte de embajador de la propuesta a la que ellos mismos abrieron el camino a comienzos de los 2000, siempre fieles al principio básico de mantener las cosas sencillas, sin subir excesivamente las revoluciones y apostando sistemáticamente a resaltar la belleza de los pequeños detalles. Sin ir más lejos, la búsqueda incansable por plasmar esta idea de la forma más precisa y real posible esta vez les tomó nada menos que 12 años, lo que define claramente el espíritu del conjunto. Es cierto que, si uno se queda en la superficie, “Peace Or Love” puede sonar un poco a más de lo mismo, sin embargo, el truco para descifrar el imaginario del dúo justamente apunta a no quedarse en la superficie, sino que en darse el trabajo de ir a buscar las sutilezas, y es en ese terreno donde queda en evidencia de que una vez más los noruegos han dado vida a un álbum excepcional.

Artista: Kings Of Convenience

Disco: Peace Or Love

Duración: 37:37

Año: 2021

Sello: EMI