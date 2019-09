King Gizzard & The Lizard Wizard – “Infest The Rats’ Nest”

King Gizzard & The Lizard Wizard vuelven a experimentar en el estudio, dando con su versión más pesada. En “Infest The Rats’ Nest”, su segundo trabajo del año, los oceánicos lanzan un álbum thrash que permite seguir nutriendo de estilos una discografía que no deja de sorprender a los fanáticos y a la crítica. Lo más sorpresivo del arrollador inicio del disco es lo distinto que suena a su antecesor, el estimulante “Fishing For Fishies” (2019). En tan solo cuatro meses la banda cambió su sonido totalmente, dando un giro a un thrash ochentero, que los hace sonar como Kreator y Slayer, pero con una frescura que da aires de modernidad y psicodelia.

“Planet B” y “Mars For The Rich” comienzan un viaje que relata la destrucción de la Tierra a manos de los humanos, una temática que se proyecta por todo el álbum. La crudeza de los instrumentos se acopla perfecto con las apocalípticas letras de Stu Mackenzie, logrando que una sensación de descontrol se irradie a lo largo del disco. El mensaje de la banda no es muy optimista y ese asqueo se logra ver en temas como “Organ Farmer” y “Superbug”, dupleta que cierra la primera parte del LP, la cual aborda el problema aún desde un ámbito terrícola. Para la segunda mitad del álbum, los australianos se nutren de ciencia ficción y dramatismo para, a través de sus letras, repensar la vida humana desde Venus, al más puro estilo de Ray Bradbury en “Crónicas Marcianas”.

La banda parece no querer quedarse estancada en la comodidad, dando mordiscos a un sinfín de estilos y sonidos al momento de entrar al estudio. En este caso, el metal y el thrash son el motor del trabajo, aunque logran fusionarse muy fácilmente con secciones stoner y heavy, dándole una verdadera impronta al disco, que hace el concepto palpable y sensorial. Este sonido oscuro y pesado toma por sorpresa a los fanáticos que venían de dos discos mucho más livianos y armónicos; “Fishing For Fishies” y “Gumboot Soup” (2017) mostraban a otra banda, una mucho más ligada a la psicodelia y al groove, pero que, aun así, ya había dado pistas de que podían cargar su música a un rock más rápido y fulminante. El primer experimento metal llegó con su aclamado “Murder Of The Universe” (2017), un trabajo conceptual donde los australianos no aflojaron y lograron dar con piezas fundamentales de sus setlist, como “Digital Black” y “The Lord Of Lightning”.

“Infest The Rats’ Nest” logra un resultado más prolífico que el disco lanzado en 2017, dando con un sonido clásico, pero innovador, el cual en canciones como “Venusian 2” y “Self-Immolate” logra sus mejores resultados. Junto con eso, las letras que acompañan el disco deben ser de las mejores que han escrito los de Melbourne, abordando problemas actuales que son acompañados de distorsión y locura.

“Hell” es el final para un viaje tenebroso, que tiene como pilotos a una de las bandas más dinámicas de la última década. Los estilos que nutren sus discos van en constante cambio, permitiéndose tener discos tan distintos como este nuevo registro y “Paper Maché Dream Balloon” (2015). Un grupo que a estas alturas no tiene limitaciones ni miedos al momento de grabar y que ofrece con cada LP un viaje al oyente, un plan aleatoriamente elaborado y lleno de sorpresas.

Artista: King Gizzard & The Lizard Wizard

Disco: Infest The Rats’ Nest

Duración: 34:50

Año: 2019

Sello: Flighless / ATO