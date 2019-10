Hoy en día, en la época del streaming, donde un single es más importante que un álbum, cuesta generar altas expectativas respecto a estos últimos como ocurría antaño. Generalmente, sólo se logra cuando existe un silencio compositivo por años (como Tool o Rammstein, por nombrar dos casos icónicos recientes), o cuando los teasers demuestran algún cambio en la dirección musical del artista. Este estado de situación significa que para estos es mucho más difícil destacar a través de un LP como en épocas pasadas, pues no sólo debe ser un trabajo de calidad, sino que, además, novedoso. Y es en esto último donde cae el nuevo disco de Killswitch Engage. “Atonement” es un trabajo correcto, pero lánguido; posee buenas canciones, pero nada superlativo o que llame mayormente la atención.

El sonido del quinteto de Massachusetts sigue intacto, sin embargo, no hay ningún tema que salga del patrón a estas alturas clásico y eso produce que su escucha termine siendo algo aburrida si es que no se es un fan a ultranza de la banda. Lo anterior que no lleve a equívocos: el álbum es de excelente factura. La agresividad y emotividad de Jesse Leach, junto con el talento compositivo de Adam Dutkiewicz produjeron buenos temas, pero falta el elemento que los distinga del resto del catálogo de la banda. Este sería el caso de “Unleashed” o “As Sure As The Sun Will Rise”, por nombrar algunas canciones, en donde la composición es impecable, pero no es nada que no se haya escuchado antes.

En un ejercicio de extrema sinceridad, cuesta encontrar puntos altos en este disco por lo mismo reseñado: no hay nada equivocado o fuera de lugar, pero tampoco nada que sobresalga. Ni siquiera en la colaboración con el ex cantante Howard Jones en “The Signal Fire”, aunque correcto, funciona más que nada como un guiño para los viejos fans de la época dorada de Killswitch Engage, poseyendo inclusive una estructura muy similar a algunos temas de “The End Of Heartache” (2004).

En ese mismo plano, la furia cuasi thrash de “The Crownless King”, con la leyenda viviente Chuck Billy como invitado en las voces, logra quizá lo más distintivo. El riff principal evoca algunos parajes del catálogo de los mismos Testament, (principalmente “The Gathering” de 1999), aunque lejos de ser un mero homenaje, siendo un tema entretenido, que sobresale por su fuerza, ubicándolo dentro de lo prominente. En esta lógica de temas agresivos, “Bite The Hand That Feeds” es un buen término del disco, con texturas complejas y un breakdown poderoso, ad hoc para allanar el espacio a la voz de Leach. Ciertamente que funcionará si la banda decide incluirlo dentro de su setlist regular.

En cuanto a las texturas melódicas, como a lo largo de su carrera, estas se encuentran presentes de buena forma. El mejor ejemplo es la emotividad de “I Am Broken Too”, donde la pulcritud de Leach apoya con fuerza el mensaje positivo que contiene su letra, y que es central en el constante proceso de superación de la depresión y ansiedad que sufre el vocalista. No obstante, no se puede decir lo mismo de “Ravenous”, con un coro que aparece algo forzado. En cualquier caso, sigue siendo un sólido prototipo del disco. “Take Control” muestra un interesante trabajo en guitarras, las cuales fluyen sin tantos retoques, mérito de una mezcla correcta. Acá también, y al contrario de “Ravenous”, la dualidad melódica/agresiva de la banda juega a la perfección. Sigue esa misma senda “I Can’t Be The Only One”, con tintes para ser un exponente de este álbum en las presentaciones en vivo.

En suma, el derrotero por el cual camina “Atonement” es definitivamente el lugar y espacio seguro. Sin grandes pretensiones, la banda continúa el guión de su extenso catálogo, añadiendo más repertorio al mismo. Ciertamente, tiene méritos, puesto que el talento es innegable y la calidad compositiva se mantiene incólume, y esto puede ser bueno para los fans acérrimos, pero demás está decir que, para la escena guiada por el gancho de los singles, el disco pasará inadvertido.

Artista: Killswitch Engage

Disco: Atonement

Duración: 39:01

Año: 2019

Sello: Metal Blade / Sony