Keleketla! – “Keleketla!”

Para muchas bandas el segundo disco es un gran desafío, ya que en un período de tiempo acotado deben volver al estudio e injustamente gestar un LP que responda a las expectativas de su antecesor. En el caso de Fontaines D.C. la proeza era gigante porque su debut fue todo un éxito. Aun así, también era una oportunidad de mostrarle al mundo que lo suyo no había sido mera suerte, y no defraudaron. El resultado es “A Hero’s Death”, un álbum que, si bien se distancia de lo realizado en “Dogrel” (2019), mantiene el espíritu e impronta del grupo, quienes tras dos publicaciones comienzan a ganar puntos para transformarse en un referente de esta nueva década.

Desde el comienzo, los irlandeses muestran que lo que trae este registro es algo distinto a lo que los hizo tocar la cima de muchos charts el año pasado. El sonido juvenil y alborotado de “Dogrel” (elegido cuarto mejor disco internacional de 2019, según este medio) pareciera haber sido absorbido por texturas más hipnóticas y crudas. Un cambio arriesgado que le da más valor a “A Hero’s Death”, demostrando que los de Dublín no se quedaron pegados en el éxito, sino que prefirieron seguir buscando nuevos caminos y experiencias, algo que no todas las agrupaciones se atreven a hacer.

“I Don’t Belong” y “Love Is The Main Thing” inmediatamente nos sumergen en un sonido más oscuro y reflexivo, pero sin perder fuerza. La voz de Grian Chatten se acopla a la perfección a este nuevo estilo, logrando una profundidad que no había alcanzado en “Dogrel” y que muestra lo dinámico que es el vocalista. Pero no sólo Chatten destaca, porque todos los músicos parecen seguir en estado de gracia, y canciones como “Televised Mind” y “A Lucid Dream” reflejan a un grupo que está a tope creativamente, logrando en esos dos tracks un subidón de energía tremendo. No perdieron ni una pizca de talento, sino todo lo contrario.

Sin embargo, como el disco destaca por ser una pieza sombría, la nostalgia y el hipnotismo se vuelven a apoderar de la escena, logrando su peak en “A Hero’s Death”, la canción que da nombre al registro, una carta abierta de incomodidad y malestar personal. Pareciera que en estos meses toda su ingenuidad adolescente se hubiese esfumado, enfrentándonos a una banda que tiene los pies sobre la tierra y abraza la madurez conseguida tras su salto a la fama.

El post punk europeo, que tantos aplausos ha conseguido en los últimos años, está presente en todo el disco porque, si bien este es un trabajo en que Fontaines D.C. explora nuevos terrenos nunca, deja de lado su aura y se siente como una banda que tiene sus raíces claras, pero que sigue tratando de descubrir su identidad. De esta búsqueda nacen canciones como “Sunny” y “No”, donde aflojan el acelerador y dan con un sonido más emotivo y cálido, lo que asoma como un gran acierto.

“A Hero’s Death” se perfila como un trabajo de búsqueda y atrevimiento, en donde una banda que estaba siendo seguida con lupa se permite desligarse de la presión y crear un trabajo que los muestra en una faceta nueva, sin perder por un segundo la calidad e impronta que tanta expectación generó en 2019. Sólo el tiempo dirá cuál es el techo de Fontaines D.C., pero si debemos arriesgarnos, podemos apostar a que este será bastante alto, porque los irlandeses siguen superando las expectativas.

Artista: Fontaines D.C.

Disco: A Hero’s Death

Duración: 46:39

Año: 2020

Sello: Partisan Records