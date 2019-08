Kate Tempest – “The Book Of Traps And Lessons”

La música puede ser un dispositivo de abstracción. Esa es la invitación que Kate Tempest hace en “The Book Of Traps And Lessons”, un álbum con una propuesta inusual, donde Tempest busca enfocarse exclusivamente en el contenido lírico de sus canciones. Una decisión arriesgada que podría significar una trampa mortal para algunos artistas, sin embargo, en el caso de la rapera británica se siente totalmente coherente, ya que, a pesar de enmarcarse en el terreno del hip hop, tiene muchos puntos en común con la poesía neta. Una vez inserta en un espacio que le queda más cómodo, Kate Tempest entrega una mirada brutalmente honesta a los vacíos estructurales de una sociedad británica que no está cruzando por sus mejores años.

Como ya había explorado anteriormente en “Let Them Eat Chaos” (2016), la mirada crítica de Kate Tempest se aparta de lo global para dirigirse al panorama europeo actual. En tiempos de Brexit, el auge de movimientos de ultraderecha y exceso de tecnología, la británica ofrece una radiografía que a veces puede sonar desoladora, pero muy acertada. El sencillo apoyo instrumental de “Thirsty” marca la pauta de un álbum donde el verso de Kate Tempest es el centro absoluto de la obra. Desde este primer momento es que comienza a brillar su habilidad para construir escenarios mediante la palabra. La modulación, las respiraciones y el énfasis en los momentos adecuados dan todos los matices que necesita el álbum y justifica su carácter austero.

Las emociones encontradas que genera “Keep Moving Don’t Move”, mientras recita un dramático recuento de la sobrepoblación humana, es parte de estos clímax donde la voz de Kate logra llenar todos los espacios. Cada línea es una reflexión de las dificultades de estos tiempos y la urgencia por generar un cambio, como el caso de “Three Sided Coin” o “Brown Eyed Man”, donde nuevamente se vale de sus habilidades interpretativas para fabricar una muestra estremecedora del pensamiento racista, que suele esconderse en el anonimato de las redes, pero que se desata en lo cotidiano cada vez con mayor frecuencia.

“I Trap You” ofrece una reflexión sobre la instrumentalización del amor como objeto de mercancía, junto con todas las pretensiones comerciales que conlleva. “All Humans Too Late”, acompañada de un silencio arrollador, evidencia las barreras proxémicas que nos ha impuesto la tecnología. Como último manifiesto, “People’s Faces” ofrece esta mirada de una ciudadana abrumada por la apatía que la rodea, en contraste con los excesos de la sociedad de consumo, que están llevando este planeta al desastre, a visión de Tempest.

Pese a lo cruda que puede parecer la visión de la artista, junto al ritmo inusual para un álbum –donde hay muy pocos aportes instrumentales–, escuchar “The Book Of Traps And Lessons” es un ejercicio interesante y valioso. En este “libro” de trampas y lecciones, Kate Tempest se desmarca de su rol habitual para transformarse en narradora, logrando de manera muy satisfactoria un relato que no requiere de mayores apoyos para brillar con luz propia, despertando preguntas y gatillando reflexiones necesarias.

Artista: Kate Tempest

Disco: The Book Of Traps And Lessons

Duración: 44:58

Año: 2019

Sello: Republic Records / American Recordings