Katatonia – “City Burials”

La incertidumbre, esa sensación que resta seguridad frente a lo venidero y permite a lo impredecible tomar los remos, también puede ser el resultado de una elección, cuando el detenerse para revisar lo acontecido en pos de un desarrollo más integral y agudizar la visión se hace necesario. Con casi tres décadas de existencia, y en pleno ciclo promocional del exitoso “The Fall Of Hearts” (2016), Katatonia se tomaría un receso para evaluar lo que depara su futuro y este año los suecos lanzan “City Burials”, un nuevo larga duración que muestra un sonido revitalizado.

Desde el arranque, “Heart Set To Divide” se transmite como la aceptación y muerte de una dolorosa etapa. La vulnerable interpretación del vocalista, Jonas Renkse, envuelve cada verso y la instrumentación exalta los coros, que varían entre cambios de tiempos y valles de nostalgia, en una sanadora obra. Sin problemas, y en contraste, esto se traslada a la vibrante “Behind The Blood”, una canción con un explosivo trabajo de cuerdas en precisas secciones respaldadas por los arreglos en teclados, haciéndola grandilocuente. No es novedad el hecho de que Katatonia ha ido abandonando su lado más pesado, y desde finales de los noventa las influencias orientadas al rock progresivo con tintes góticos han ido moldeando una orgánica transformación, siempre dirigida por Renkse y el guitarrista Anders Nyström, encargados de la mayoría de la producción y responsables que su arte perdure en penumbras y evolución.

“Lacquer” fue la carta de presentación inicial al nuevo capítulo que se aproximaba, y un ejemplo del proceso creativo que atraviesa la agrupación. La canción es poseedora de una introspectiva atmósfera, rodeando los sombríos matices que se van añadiendo a una cautivante estructura de capas que condensan los sintetizadores con delicados pasajes, extendiéndose hacia “The Winter Of Our Passing”, con un gran trabajo en batería de Daniel Moilanen y sus sorpresivos quiebres. Este corte también se orienta hacia el dark wave, sonando ideal en compañía de una interpretación de la desgarradora auto transgresión y el acto de soltar en toda la extensión del track. “Vanishers”, por su parte, es un bálsamo sonoro potenciado gracias a la elegante participación de Anni Bernhard.

Suele ser un ejercicio complejo el escarbar en nuestra propia historia para hallar y/o resolver algo que nos sea útil en el presente, dicho esto, “City Glaciers” enciende un espíritu con esquemas del pasado sonoro de Katatonia. Debido a su experiencia y enfoque compositivo, esta no cae en una repetición facilista de sus previas entregas: dentro de su progresivo andar, la canción resulta efectiva por consolidar mucho más la convicción de su identidad sonora actual. Lo anterior se sigue materializando hacia el rumbo final, atravesando la enigmática “Neon Epitaph”, un intrincado armado de emociones que ensambla momentos de soberbia versatilidad y calidad, los que no decaen incluso en tramos más accesibles.

Todo concluye con “Fighters”, en un diversificado y potente tema que, en su construcción, tiene a la catarsis como emblema y produce un cierre que brinda la invitación para reiniciar el álbum, asimilando la variedad de sutiles elementos bien conjugados en “City Burials” y, por qué no, tomar la oportunidad de habitar sentimientos arraigados, pendientes de cuestionamiento, aguardando la oportunidad por cooperar a la germinación de una nueva perspectiva. Katatonia se tomó un período donde muchos escenarios desalentadores eran posibles y, desde las fibras más convalecientes, el resultado es un opus solemne, desafiante para su origen histórico y, sobre todo, emocionante.

Artista: Katatonia

Disco: City Burials

Duración: 52:11

Año: 2020

Sello: Peaceville Records