Kasabian – “The Alchemist’s Euphoria”

Política, contingencia y un discurso absolutamente incendiario. Tres aspectos que nos permiten trazar el terreno artístico en el que se configura Petrol Girls, banda con miembros de Austria, Lituania y Reino Unido, cuya fuerza incontenible se suscribe a las ideas del feminismo y la defensa por los derechos sexuales y reproductivos. En un trabajo que no da pie a medias tintas, “Baby” toma posición frente a importantes discusiones de los tiempos actuales con inteligencia y agresividad.

Tomando su nombre de las Pétroleuses –mujeres acusadas de iniciar incendios durante la Comuna de París–, la banda aborda el simbolismo del fuego desde diferentes perspectivas: como inspiración para la portada de su tercer larga duración, o como metáfora de ímpetu, catarsis y rebelión. Parte de este espíritu combustible se aprecia en su ritmo avasallador, que prácticamente no se detiene a lo largo de sus once canciones.

Luego de un primer track que, pese a su brevedad, acumula un efectivo punto de tensión, el álbum estalla con “Preachers”, problematizando con ironía la doble moral, la misoginia y el hostigamiento detrás de las redes sociales. “Feed My Fire” reitera aquellos recursos asociados al fuego, aludiendo a la vitalidad interna, como también al cansancio. En una declaración de principios más que evidente, “Baby, I Had An Abortion” ilustra el discurso directo de Petrol Girls, en sintonía con las discusiones legales tanto en Reino Unido como en otros países en torno al aborto y, por su parte, “Clowns” es un efectivo y perspicaz llamado a los sectores de izquierda a tomar partido en apoyo a las causas feministas, en contraparte del peligroso auge de la ultraderecha a nivel global.

Al igual que el peso de sus letras, la intensidad desplegada es otra de las virtudes a considerar en este álbum. La disonancia en las guitarras de Joe York rescata una expresividad propia de importantes nombres del post hardcore, con sonoridades que recuerdan a Slint, Fugazi o The Jesus Lizard, mientras que el peso rítmico de Robin Gatt al bajo y Zock Herzog en la batería dan el pulso necesario y acorde a la pasión interpretativa de Ren Aldridge, cuya furia es el aspecto que logra unificar el concepto completo.

En medio de un torrente continuo e iracundo, “Unsettle” se desmarca sutilmente de aquella energía desbordante, dibujando reflexiones sobre el agotamiento, la melancolía y un dejo de pesimismo. El interés por entrelazar la música con el activismo encuentra sus composiciones más sólidas en “Fight For Our Lives”, “Violent By Design” y “One Or The Other”, donde nuevamente los matices de Aldridge dan los acentos necesarios para trasladar las composiciones al terreno de la protesta. Hacia el cierre de “Baby”, la rabia y agresividad logran depurar en sonoridades menos frontales, sin desaparecer del todo. “Sick & Tired” y “Bones” aterrizan un disco primordialmente intenso, cuyo énfasis no elude la crítica a cuestiones urgentes e importantes.

Evidentemente, “Baby” es el manifiesto de una banda cuyos lineamientos políticos siempre han sido claros. Al igual que en sus trabajos anteriores, Petrol Girls ocupa un rol de activismo concreto, valiéndose de todas las plataformas posibles para difundir un mensaje bastante necesario en circuitos como el punk, posicionando las luchas que son pertinentes para el mundo de hoy. Cuando la música es capaz de reflejar los tiempos que transcurren, adquiere un valor que trasciende más allá de lo sonoro. Una postal de memoria que, a futuro, nos puede decir qué tanto han cambiado las cosas, o no.

Artista: Petrol Girls

Disco: Baby

Duración: 33:56

Año: 2022

Sello: Hassle Records