Kaiser Chiefs – “Duck”

El 7 de agosto de 2019, David Berman falleció a los 52 años. Unos de los compositores emblemas de la escena indie rock de los noventa, conocido por su trabajo como poeta, compositor y líder de Silver Jews, apagó su voz para siempre luego de haberla pausado por más de una década. Y es que, tras los diez años que pasaron desde que Berman anunciara el fin de Silver Jews y el freno a su carrera musical, este año vio en un nuevo proyecto, Purple Mountains, una oportunidad para sus fanáticos de volver a disfrutar las composiciones melancólicas, desgarradoras y reflexivas que lo convirtieron en uno de los letristas más aclamados de la escena. Su último trabajo en vida refleja algunas de las mejores composiciones de su carrera, llenas de desolación y dolor, pero sin perder la astucia y el ingenio que lo caracterizaron.

El regreso de Berman fue uno bastante particular para los parámetros musicales actuales. El primer sencillo, “All My Happiness Is Gone”, fue lanzado exclusivamente en vinilo y alejado de los sitios de streaming por una semana; un retorno sencillo y silencioso, pero que dejaba a sus fanáticos esperanzados por su retorno tras once años de su último material. Aquella canción era una confirmación de que el tiempo no había afectado a la maestría lírica de Berman, quien contrasta los alegres arreglos melódicos con oscuras frases; era también una confirmación de que la tristeza de su persona seguía presente. El sencillo es fiel a la figura clásica del compositor, pero no se siente anticuada en el género, donde la combinación de guitarras, percusión e incluso trompeta, se aseguran de hacerle justicia a la prosa de Berman.

Existe ingenio y comicidad en las maneras en que Berman se abría al mundo. El primer corte de este disco, “That’s Just The Way That I Feel”, es acompañado de una melodía casi triunfal y alegre, contrastando la serie de desaventuras con las que resume su década alejado de los reflectores. La ingeniosa habilidad con las palabras del compositor logra mantener atrapada a la audiencia; lejos de buscar su lástima, los invita a ser parte de la experiencia. “Me pasé una década amenazándome con el olvido”, son las palabras en una de sus primeras letras tras su pausa musical, y hacen más sentido que nunca en un presente que le asegura no ser olvidado por sus seguidores.

Es curioso que, en la canción más alejada de sus relaciones personales, sea la primera en presentar una instrumentación más oscura y sombría, y “Snow Is Falling In Manhattan” es un ejemplo de la capacidad de Berman para transportar a sus oyentes a la escena que relata. La percusión toma un papel secundario en este sencillo, mientras que la trompeta cobra protagonismo en una de las composiciones más atrapantes del disco. Este corte es un ejemplo de uno de los legados más importantes de la música de Berman: la relación con sus seguidores. La canción relata la historia de un anfitrión que invita a otro a pasar el frío dentro de su casa, una metáfora para la relación entre el compositor y el oyente. Es precisamente la forma en la que sus fanáticos describen sus letras, confortantes ante la adversidad.

Los primeros acordes que Berman creó para este disco se materializaron en “I Loved Being My Mother’s Son”, una de las instancias donde la instrumentación y melodía cobran más protagonismo que la lírica. Y es que esta canción es la primera que se compuso para el disco, poco después del fallecimiento de su madre, donde, tras una década, el cantante volvió a tomar la guitarra con la intención de volver a la música. Es en los acordes de su guitarra que Berman encuentra el legado de su madre, mismos acordes que ahora representan su propio legado.

La muerte es un tema que se repite en “Nights That Won’t Happen”, el tema más largo del disco, retomando la maestría en la prosa de Berman, lamentándose por aquellos que realmente sufren tras una muerte, los que quedan con vida. Es imposible no replantearse la significación de esta canción tras el fallecimiento del propio Berman; cada letra pareciera advertir los sucesos que ocurrirían: “cuando el muerto al fin termina y el sufrimiento disminuye, todo el sufrimiento queda para aquellos que dejamos atrás”. El disco cierra con “Maybe I’m The Only One For Me”, otra muestra de la habilidad del compositor para mezclar la negatividad con humor, sus temáticas oscuras con melódicas composiciones, el track es un cierre perfecto a un álbum lleno de introspección y que ahora representa las últimas letras que obtendremos de Berman.

El lanzamiento de “Purple Mountains” y su inminente gira representaban un alivio para aquellos fanáticos que temían no volver a escuchar las letras de David Berman. Su posterior fallecimiento hizo realidad uno de los mayores miedos para sus seguidores. Berman batalló con la depresión por años, misma que representó con inigualable destreza en sus composiciones cargadas de melancolía, pero existe alegría y belleza dentro de su música, tal como mostró en su último proyecto. Berman nunca buscó la lastima de su audiencia, sino representar un espacio de conforte y entendimiento, y “Purple Mountains” es ahora el legado maestro de un compositor que ofreció con sus últimas letras y acordes un espacio en el que ahora él y su audiencia pueden convivir.

Artista: Purple Mountains

Disco: Purple Mountains

Duración: 44:21

Año: 2019

Sello: Drag City