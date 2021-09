Es difícil pensar en cuántas cosas le ha quitado la pandemia al mundo. Son vidas, recursos, tiempo, recuerdos y ansias que dejan de tener el mismo valor que antes. Entonces, ¿puede ser que también haya cosas que cambien sin tener que cambiar tanto, sólo porque su percepción será diferente? Dado el contexto, podría ser así, en especial cuando se depura aquello que a simple vista luce parecido, como ocurre con el tercer álbum de estudio de Jungle, “Loving In Stereo”, donde el conjunto consigue avanzar sin necesidad de cambios en los fundamentos que mueven su obra.

Si Jungle hacía música para mover a la gente en una pista de baile, ahora las canciones esbozan otro carácter, sin tener que sonar diferentes. Ya no se trata de la pista, sino de las ansias de volver a bailar y de crear sones que se desean bailar algún día. Es la esperanza la que dota de una luz especial a este álbum, donde también parece que Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland logran relajarse más que en el medianamente simple “For Ever” (2018). El resultado es un renacer sin muertes, como si estuviéramos en medio de una lucha y sonara la campana para el siguiente round con nuevos bríos.

El combo inicial de “Dry Your Tears” como intro de “Keep Moving”, y luego el paso a “All Of The Time” deja en claro el movimiento que dominará el disco, desde lo emotivo hacia lo sentimental, y el baile como camino intermedio. El track inicial entrega la sensación del despertar de un sueño, o de estar en medio de ese sueño, casi como en los efectos de sustancias o de la serotonina de estar pasándolo bien, y desde ahí que viene un tema optimista, como el primer single “Keep Moving”.

Más adelante hay guiños a la psicodelia en “Lifting You”, a la electrónica más de sintetizadores en “Fire”, o al sonido de Madchester con “Talk About It”, donde hasta se puede recordar a The Stone Roses; un tránsito de sonido a sonido de forma constante, que ayuda a evitar cualquier hastío. De hecho, este es el disco más aventurero de Jungle, y quizás es el paso que necesitaban para hacerse imprescindibles y no una banda con un sólo truco.

A simple vista, “Loving In Stereo” parece un homenaje más de Jungle a los sonidos que les inspiran, pero, como nunca, es mucho más: hay un transitar desde el desamor hacia la iluminación, y luego a la sensualidad, a la oscuridad. Y, tras el eficiente interludio que representa “Just Fly, Don’t Worry”, el par de canciones finales son una puerta a lo onírico que advertía la intro con “Dry Your Tears”, desde la delicadeza de “Goodbye My Love” hasta lo cinemática de “Can’t Stop The Stars”.

En un momento en que el mundo intenta volver a cierta normalidad y otros se olvidan de que hay una pandemia que en países pobres sigue matando a mucha gente, discos como el tercer capítulo de la historia de Jungle se ven como la luz al final del túnel. Si bien, no parecía que la banda avanzara a simple vista, el contexto y las decisiones emocionales que toman las canciones, sus letras y la progresión del tracklist muy bien armado, terminan construyendo un disco que sorprende y que tiene capas por descubrir en diferentes momentos, mientras esperamos a ese momento donde el escuchar “Loving In Stereo” no sea la norma, sino que sea tiempo de baile, jolgorio y luces de colores.

Artista: Jungle

Disco: Loving In Stereo

Duración: 40:02

Año: 2021

Sello: Caiola / AWAL