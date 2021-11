Julia Shapiro – “Zorked”

Pocas bandas hoy en día pueden hacer gala de su actitud, potencia e identidad sobre cualquier escenario, y una de ellas es Biffy Clyro. En su noveno disco, los escoceses demuestran gran parte de esa personalidad, y es que la banda, que recién había lanzado “A Celebration Of Endings” (2020), no quiso quedarse de brazos cruzados y, tras unos ajustes durante la cuarentena, lograron rescatar una serie de canciones que por alguna razón no formaron parte de su anterior trabajo. Así, “The Myth Of The Happily Ever After” llega como una respuesta a ese disco hermano y, sorpresivamente, como uno de sus mejores y más potentes trabajos.

Ya conocidos los dos sencillos de “The Myth Of The Happily Ever After”, lo que esconde el álbum es aún mejor, desde las atmósferas de “DumDum” hasta la potencia y velocidad de “Denier”, donde se valen de pesados riffs y baterías, siguiendo ese camino a lo largo del recorrido. En este disco la banda se siente más cohesionada y cómoda, buscando la experimentación sin perder su esencia, y de esta forma es posible apreciar sintetizadores que se funden con las guitarras en “Separate Missions” o una ya típica balada radial como “Holy Water”.

En cuanto a las letras, Simon Neil –quien goza de un muy bien nivel vocal– ha dejado en claro que también se trata de un cambio en el discurso, esta vez más centrados en motivos personales, íntimos y catárticos. Todo eso le viene muy bien a un trío que se encuentra consigo mismo y con sus colaboradores en vivo (Mike Vennart y Richard Ingram, ambos ex Oceansize), haciendo de su sonido un bloque aún más robusto y dinámico.

Luego del interludio de balada electrónica de “Existed” –probablemente la canción más baja del álbum–, se rompe la tendencia con un cierre más que atrevido. “Slurpy Slurpy Sleep Sleep” pareciera haber contenido toda la potencia de los 10 tracks anteriores para explotar en una intro de sintetizador y un festín de correctas guitarras y batería. Una vez más, el concepto de catarsis pareciera hacer sentido en los seis minutos que cierran “The Myth Of The Happily Ever After”. Si bien, no es la única canción potente del trío, se acerca peligrosamente a ser un imperdible.

Es cierto que el formato de Biffy Clyro no es cien por ciento novedoso, sin embargo, han demostrado, en primer lugar, ser una de las mejores bandas en vivo del último tiempo con un inspirado Simon Neil a la cabeza y, en segundo lugar, una solidez compositiva donde reinventarse y seguir subiendo el volumen es clave. Así, no han transado en sus argumentos típicos que los mantienen en la línea de lo que es el rock alternativo y hasta el progresivo. Se vale decir que Biffy Clyro es sin matices una banda de rock a todas luces, de largo recorrido en la escena, con todo el aparataje y, sobre todo, sin pretensiones ni disfraces. Ha sido a punta de talento y actitud que han conseguido remecer y sacudir a la crítica, y conseguir cada vez mayor apoyo y seguidores.

Artista: Biffy Clyro

Disco: The Myth Of The Happily Ever After

Duración: 50:02

Año: 2021

Sello: 14th Floor / Warner