James Blake – “Friends That Break Your Heart”

Como uno de los principales arquitectos de la electrónica alternativa de la década pasada, James Blake se ha convertido en una sombra en trabajos del mainstream, inspirando a artistas como Beyoncé, Billie Eilish, Lorde y Drake a experimentar con la música pop, sin embargo, en su nuevo álbum, “Friends That Break Your Heart”, el artista pasa al frente para exponer su propia visión de cómo el pop moderno puede llegar a sonar. Ya ha pasado una década desde que debutara con su álbum homónimo y, desde entonces, su música ha evolucionado a la par del artista, desenredado los nudos más caóticos de la electrónica dubstep de sus inicios hacia baladas más directas, tanto en su composición como melodía. Tal es el caso de “Famous Last Words”, la carta de entrada a este quinto material, donde su voz toma protagonismo y la música es complementaria, con un narrador mucho más maduro y en control de su creación.

En sus primeros trabajos su voz solía tener múltiples ediciones y quedaba escondida bajo enormes instrumentales, pero en este nuevo disco las vocales se presentan de manera más tradicional, liderando las melodías más clásicas del pop contemporáneo. Esto se divide entre las baladas a piano, como “Funeral” o el tema homónimo de la placa, a pistas influenciadas por el R&B y hip-hop actual que él mismo ayudó a construir, con colaboraciones de SZA en “Coming Back” o junto a JID y SwaVay en “Frozen”.

Se podría hablar de su material más tradicional en términos de composición, siendo su primer disco realmente pop en esencia, y esto queda claro en temas como “Foot Forward”, donde cede la producción a Metro Boomin para una colaboración débil en comparación a sus esfuerzos anteriores. Afortunadamente, este se contrasta con la armoniosa unión con SZA en “Coming Back”, una simple y efectiva balada pop, que celebra la química de sus voces. Pero es “Show Me” con Monica Martin la colaboración que termina por ser la más satisfactoria del disco, más monótona en creación, pero rescatando las angelicales voces de ambos, en un instrumental que apunta al gospel moderno.

“Friends That Break Your Heart” funciona mejor cuando James expone por completo su vulnerabilidad, a la par de melodías que condensan su mejor trabajo en los últimos años, como en la sofocante “Life Is Not The Same”, donde se lamenta que las cosas no hayan funcionado, pese a dar todo de sí. O en la solitaria “Funeral”, donde expone sus miedos de ser olvidado en un himno del confinamiento, algo que se explora más en la inquietante “Frozen”, donde la melodía toma un giro casi aterrador gracias a los versos de JID y SwaVay.

En su último disco, “Assume Form” (2019), James Blake mostró un tono más ligero y alegre de lo que se acostumbra, enfatizado por el amor y los efectos en sus propias batallas internas, pero con este disco pone énfasis en los altibajos de la salud mental, centrándose en el camino más que en el final. En “Say What You Will”, una de las mejores composiciones de su carrera, reconoce esta batalla constante, pero revela que está en un mejor lugar para enfrentarla: “Puedo encontrar mi camino sin superpoderes / Puedo ocupar mi lugar sin volverme amargo”, canta aceptando su presente sin caer en la auto condescendencia.

Con “Friends That Break Your Heart”, James Blake demuestra total control de cada elemento musical, donde cada distorsión electrónica es meticulosamente incluida en estructuras más desnudas que en sus esfuerzos anteriores, y en especial durante el tramo final del disco, con algunas de las baladas más vulnerables del material y que el músico desestructura con pasajes más experimentales. Por años, el artista ha cargado con la etiqueta del niño triste de la electrónica y este disco no es la mejor defensa para eliminar este estereotipo. Sin embargo, con composiciones e instrumentales más directos, entrega una versión mucho más compleja en un material más unificado que en los últimos años, al tiempo que logra fusionar todos los géneros que su música ha abarcado en la última década, desde las emotivas baladas a las pistas llenas de complejas capas, que se han convertido en su verdadero sello.

Artista: James Blake

Disco: Friends That Break Your Heart

Duración: 43:42

Año: 2021

Sello: Republic / Polydor