Iron Maiden – “Senjutsu”

Iron Maiden en su mejor forma. No hay otra manera de describir el trabajo que La Doncella logra con su álbum de estudio número 17, “Senjutsu”, el que, si bien no busca innovar en el sonido que la banda ha desarrollado durante su etapa posterior al regreso de Bruce Dickinson, está de igual manera desafiándose en cada momento para entregar una mejor versión de sí mismo. Para una verdadera institución con esta trayectoria, no son necesarias mayores introducciones, por lo que, a la hora de analizar un nuevo capitulo en el libro de Maiden, es importante ceñirse al concepto detrás de este, ya que, como suele ser en cada una de sus obras de larga duración, todo gira en torno a una idea base. La tradición japonesa inunda este disco, cuyo significado del título sería algo así como “táctica y estrategia”, propio de la sabiduría, mesura y precisión de los antiguos guerreros nipones. Y todos esos atributos la banda los lleva a su música.

Más allá del Eddie samurái de la portada, “Senjutsu” no se enfoca en elementos de la cultura oriental puntualmente en lo musical, pero sí adopta esa idea de una mentalidad táctica y absolutamente estratégica, construyendo un panorama que va en constante in crescendo con cada composición. Desde la épica batería de Nicko McBrain, que lleva la marcha en la apertura de “Senjutsu”, todo es de un carácter dramático, siempre utilizando estructuras que anticipan esa gran explosión, algo esencial sobre todo en canciones de larga duración, como el caso de “Lost In A Lost World” o “The Parchment”, por ejemplo, pero también en otras con estructuras menos rebuscadas, como “The Writing On The Wall”, “Stratego” o “Days Of Future Past”.

Es indudable que la banda funciona muy bien con canciones de larga duración, el caballito de batalla para hacer gala de todos sus atributos y la precisión quirúrgica del bajo de Steve Harris, que en conjunto con la tripleta Murray-Smith-Gers en las guitarras construyen un escenario que logra ejemplificar a la perfección los paisajes sonoros que van pintando con sus historias. Como siempre, punto aparte para Dickinson y su importante papel como frontman, encargado de darle todo el carácter épico y dramático necesario a cada una de las canciones, pasando por distintos personajes y vivencias, con una majestuosidad que solo la experiencia como una de las bandas más importantes en la historia del metal le podría dar. No importa el contexto, Iron Maiden siempre jugará de local.

Con seis canciones y poco más de 40 minutos, la primera parte cierra con un ritmo totalmente seguro, impecable y bien interpretado. Pero es en la segunda fracción del disco donde verdaderamente la banda se juega todas sus cartas, abriendo con “Darkest Hours” para luego dar paso a una tremenda composición como “Death Of The Celts”. Toda esta última parte del disco utiliza los trucos clásicos de la agrupación de una manera ejemplar, inundando riffs y presentándolos en una de sus formas más progresivas en todo su amplio catálogo. El cierre, por su parte, llega con “Hell On Earth”, con una banda mucho más centrada en temas contemporáneos, reflexionando sobre el estado actual del mundo y una pregunta que viene siendo esencial no sólo para su propia carrera, sino que también para todos nosotros como sociedad: “¿A dónde vamos desde acá?”.

Hay bandas que, tras décadas de carrera, solamente necesitan publicar nuevos discos para salir de gira, pero con Iron Maiden este nunca ha sido el caso. Si bien, se ha cuestionado la calidad de algunas de sus entregas desde 2006 en delante, con “Senjutsu” es cuando demuestran que los años no pasan en vano, y que cualquier desorientación que fuera percibida en su placa anterior (“The Book Of Souls” de 2015) no es más que una incorrecta posición de los elementos.

Diecisiete álbumes de estudio es un trabajo no menor, sobre todo en un punto de su carrera donde cada obra podría ser la última, pero si estuviéramos frente al último capítulo en su discografía, indudablemente sería una despedida a lo grande. A no confundirse: Iron Maiden tenemos para rato, no por nada son una banda que trasciende a las etiquetas y logra configurar un sonido totalmente independiente, sin recurrir en exceso a elementos ajenos para mantenerse frescos y relevantes en una escena que ya lo ha escuchado todo. La táctica y la estrategia son ejercicios propios de una mente que piensa con sabiduría, y eso fue precisamente lo que Iron Maiden hizo para tomar cada decisión sonora de “Senjutsu”, una de sus piezas más majestuosas y épicas en todos estos años de historia.

Artista: Iron Maiden

Disco: Senjutsu

Duración: 81:53

Año: 2021

Sello: Parlophone / BMG