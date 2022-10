Interpol – “The Other Side Of Make-Believe”

La pandemia no sólo ha sido responsable de cambiar la manera en la que vivíamos e impactar la economía, también se transformó en fuente inevitable de inspiración para la música. Por eso, durante este año han visto la luz varios trabajos que nacieron en ese contexto, y con ellos llevar las emociones y los desafíos de adaptarse a una nueva realidad. Así llega “The Other Side Of Make-Believe”, séptimo álbum de estudio de Interpol. Después de una gira en 2019 que los hizo recorrer el mundo, e incluso visitar Chile, se vieron en la obligación de cambiar su forma de hacer música, tratando de no perder la esencia ni la dedicación. Con las dudas y tormentos de la incertidumbre, la distancia encaminó a Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino a explorar una nueva faceta de la banda para su último trabajo, presentando su lado más maduro.

Si bien, Interpol mantiene su libertad creativa e independiente para producir sus propias canciones, a lo largo de los años han trabajado con importantes productores, como Peter Katis, Gareth Jones, Rich Costey y Dave Fridmann, todos con amplia trayectoria, y este álbum no es la excepción. Esta vez la fórmula de Paul Banks en la letra y Daniel Kessler en la música sumó la experiencia de Mark Ellis, más conocido como Flood, a cargo de trabajos de Nick Cave, Erasure, The Smashing Pumpkins y una larga lista que avala su habilidad para hacer que todo suene en su lugar de manera prolija, uno de los fuertes de “The Other Side Of Make-Believe”.

Todo comienza con “Toni” y un piano que nos prepara para el ritmo apacible de todo el álbum, con letras retóricas que pueden ser realmente significativas, pero dispersas a la vez, y donde la introspección, tanto de Paul Banks como del oyente, se vuelven una. Mientras en “Fables” la calma toma un tono atormentado, que clama de manera más romántica, similar a “Passenger”, una canción más íntima, que captura de mejor manera el tono del álbum, destacándose no sólo por la letra que se presenta tan personal, vulnerable y reflexiva, sino que además por la sencillez de los elementos y cómo estos se van integrando mientras crecen, y la batería actuando como el latido de un corazón atormentado.

Por su parte, “Something Changed” es una mezcla de una base cercana al jazz y un piano que mantiene la estética emotiva, donde la guitarra hace sutiles aportes para poner el toque de caos en la calma. “Renegade Hearts” y “Gran Hotel” suben la vibra con mayor protagonismo de la guitarra de Kessler, llevando el compás y trasladándonos a ese sonido rockero neoyorquino característico de Interpol en sus trabajos previos.

Aunque Interpol marca sus inicios desde la vereda del post-punk, el frenesí del garage rock y Nueva York, el indie sombrío parece ser su casa favorita, y así lo demuestra de manera sólida en estas 11 canciones, proponiendo un sonido calmado con una estructura ordenada de los elementos, alejándose del clásico sonido garage donde cada elemento sigue su propio camino, uniéndose en sus diferencias para construir una estética que se siente más impulsiva. Esta vez las canciones se sienten moderadas desde la composición de las melodías, en armonía con la voz de Paul Banks, que se muestra serena y suave, con letras vulnerables, sin perder la melancolía que lo caracteriza, pero con la firmeza que lo encamina a lo oscuro para que la guitarra se acople de manera impecable junto a la batería y así crear una atmósfera más íntima.

De buenas a primeras, “The Other Side Of Make-Believe” podría parecer un álbum débil por su propuesta tan moderada, pero entenderlo desde la trayectoria de Interpol y el período de pausa que implicó la pandemia, hace posible apreciarlo como un reflejo honesto del proceso creativo de la banda, demostrando que después de 20 años son capaces de adaptarse sin perder la esencia y, al mismo tiempo, mostrarse versátiles para seguir en control de un sonido propio que han construido de manera consistente.

Artista: Interpol

Disco: The Other Side Of Make-Believe

Duración: 45:39

Año: 2022

Sello: Matador Records