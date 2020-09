Ingested – “Where Only Gods May Tread”

“Sobre gustos no hay nada escrito”, una frase que funciona como recordatorio ante lo subjetivo de una opinión dentro de la música, sobre todo frente a lo considerado convencional o controversial. Este último punto es llevado al extremo por Ingested, una banda de Reino Unido formada en 2006 y autores de “Surpassing The Boundaries Of Human Suffering” (2009), uno de los discos más violentos que existen en contenido lírico y musical. Desde aquel primer larga duración la carrera de esta agrupación ha sufrido cambios, que sólo han significado mejoras en la calidad de sonido y letras con otras motivaciones, siendo “Where Only Gods May Tread” donde la agresividad toma otros enfoques, pero reforzando sin titubeos lo destructivo de su propuesta.

Los autoproclamados “reyes del slam” (en referencia al slamming brutal death metal, el núcleo sonoro de donde el actual cuarteto toma fuertes influencias) hacen de “Where Only Gods May Tread” un inclemente ejemplo de cómo sonar impecable, ejecutando estructuras vertiginosas con densos quiebres en honor al seudónimo que llevan con orgullo. Cual locomotora, “Follow The Deceiver”, “No Half Measures” e “Impending Dominance” estampan de inmediato el sello que los de Manchester forjan desde “The Architect Of Extinction” (2015). Algunos arreglos melódicos sirven para alternar con los bestiales breakdowns, que tienen al baterista Lyn Jeffs como columna vertebral de lo masivo que suena cada azote a los platillos y un doble pedal realmente abrumador, soportando el salvaje ataque de cuerdas de Sam Yates y Sean Hynes.

Históricamente, la formación actual sigue contando con miembros originales desde el primer trabajo de Ingested, y uno de sus puntos más fuertes es definitivamente la voz de Jason Evans. El monstruoso registro del frontman ha tomado distancia de los inicios de su banda, perfeccionando una técnica de gutural bestial, que alterna con gritos más agudos. Estos se complementan eficazmente con la participación de Vincent Bennett de The Acacia Strain en “The Burden Of Our Failures”, y toma un rumbo mucho más confrontacional en la desquiciada “Dead Seraphic Forms”, un track donde se continúan explotando los leves matices de groove que conciben desde el anterior “The Level Above Human” (2018), el cual representó un importante momento de variación en el sonido de Ingested.

En progresión con lo anterior, Kirk Windstein, miembro fundador de la banda Crowbar, tiene una participación en las voces durante la solemne “Another Breath”, una revisión de lo neurótico de la existencia y el descontento constante del ego, en una estructura más pausada, que muestra sorpresivamente otra cara de Ingested. Y en una táctica de inversión de intensidad, la marea cambia debido a la irrupción de Matt Honeycutt de Kublai Khan, quién añade sus influencias arraigadas al metalcore más letal en “Black Pill”, orientando así el tramo final del álbum, que se ve coronado en “Leap Of The Faithless”, una atemorizante declaración del poderío que Ingested impone con una aniquilación sonora, no exenta de epicidad, por más machacante que resulte la ejecución.

Llamarse a sí mismos “reyes del slam” puede ser un movimiento presuntuoso, más aun considerando la amplia variedad de bandas que desarrollan su sonido dentro del brutal death metal. Para Ingested, ese seudónimo es su bandera de lucha y, disco a disco, siguen demostrando el dominio de las técnicas idóneas para llevar ese sonido extremo a nuevos niveles, sin temor a experimentar, con una brutalidad y pericia ejemplares para crear discos como “Where Only Gods May Tread”. Una entrega que no les hará ganar el cielo, pero que los alza como referentes de ferocidad.

Artista: Ingested

Disco: Where Only Gods May Tread

Duración: 49:22

Año: 2020

Sello: Unique Leader Records