IDLES – “CRAWLER”

Para todos fue una sorpresa el día en que IDLES publicó la melancólica “The Beachland Ballroom”, donde, a un ritmo más calculado que de costumbre, la banda introducía su nueva etapa sonora, una que llegó tan solo un año después de “Ultra Mono” (2020), el disco que demostró cómo podían sacar provecho a una fórmula ya utilizada en sus primeros discos. “CRAWLER” llega con el correspondiente peso tras transformarse en una banda que, con pandemia y todo, terminó siendo una de las atracciones más importantes para el rock moderno, alejándose de cánones existentes y concentrados solamente en sincerar su manifiesto a través de la música. Por ello no resulta extraño que, en vez de saltar concretamente a la explotación de esa fórmula, el quinteto de Bristol decide comenzar una senda de experimentación con el álbum más de nicho que han creado en su corta carrera.

Cada momento de “CRAWLER” se sitúa en un constante estado de anticipación, de alerta, de una necesidad de estar pendiente de cada movimiento del entorno, y eso es algo que la banda sabe cómo construir desde el momento que suena “MTT 420 RR”, canción que, más allá de su ubicación como el track inicial, sirve para anticipar la manera más densa y punzante que dispuso IDLES para esta obra. De todos modos, esa decisiva mirada de la banda sobre su obra igualmente muestra elementos clásicos de su sonido, como lo es la acelerada marcha de “The Wheel” o la estructura más convencional de una canción como “When The Lights Come On”, un track muy en la senda del post punk más pausado, pero igual de intenso.

Y es aquí donde surge el dilema de cómo clasificar a una banda que ha sido catalogada de diversos estilos, desde punk hasta el rock más tradicional, sin embargo, es notorio que el conjunto de Bristol busca destruir esa especie de caricatura generada por la opinión pública sobre su sonido y sus canciones. El resultado es el trabajo más honesto de su discografía, donde reclinan del inminente salto al mainstream que significaba “Ultra Mono” para mantenerse fiel a sus convicciones y presentar canciones que guardan una complejidad más profunda que lo superficial que podrían sonar. Así es como llegamos a un ejemplo como “Car Crash”, posiblemente donde más se nota la mano del productor Kenny Beats, con Joe Talbot narrando de una manera enojada, desesperada y, sobre todo, con una rima al borde del hip hop, todo eso sin dejar de ser IDLES, lo que transforma a uno de los singles más cuestionados de la banda en uno de los puntos altos del disco.

Indudablemente, esa dualidad entre el IDLES de festival y el de clubes es algo que vuelve a aparecer con frecuencia en el álbum, con momentos más coreables como “The New Sensation”, “Stockholm Syndrome” o la profunda “The Beachland Ballroom”, versus momentos de rabia total con “Crawl!” o “Meds”, donde más logramos definir al quinteto como uno de post punk, pero no de ese que solamente emula lo creado en épocas de gloria del género, sino que uno en donde le entregan su propio sello moderno. Es así como también la banda puede darse el lujo de entregar una canción como “Progress” y hacerle una transición hacia “Wizz”, uno de los tracks más extraños del álbum, con una esencia que –intencionada o no– hace imposible no recordar a Napalm Death por su estructura breve, concisa y casi sin sentido. Posiblemente esa vara tan alta haga que “King Snake” no resalte tanto en su posición, aunque “The End” logre salvar un poco el momentum para cerrar el disco de una manera concisa: “A pesar de todo, la vida es hermosa”, es el mantra optimista y furioso de IDLES en todo su esplendor.

En líneas generales, posiblemente la única merma que tiene este disco es la disposición de sus canciones, algo que no permite comprender la totalidad del relato. De todas formas, las intenciones suenan fuerte y claro, por lo que no es excluyente de análisis la aparente despreocupación al momento de darle orden, donde, a diferencia de otros discos de la banda movidos por un concepto en particular (mayormente no sonoro), “CRAWLER” termina cobrando fuerza como una excelente colección de canciones más que como un disco con un relato correlativo. Cada LP tiene un lugar en particular para la discografía de un artista y, en este caso en especial, se trata de la primera experimentación propiamente artística para una banda que ya no necesita demostrar nada para comprobar su relevancia. La conclusión general de este trabajo es lo que significa para el conjunto que, con cuatro discos bajo el brazo, ya dejó de ser la nueva sensación del momento porque ahora ellos son el momento.

Artista: IDLES

Disco: CRAWLER

Duración: 46:27

Año: 2021

Sello: Partisan