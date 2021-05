Iceage – “Seek Shelter”

Cuando lanzaron “New Brigade” y “You’re Nothing” en 2011 y 2013, respectivamente, los daneses de Iceage estaban en la cima del mundo musical alternativo y no superaban los 18 años. Desde Copenhague, estos herederos del punk rock y el post punk conquistaron a la crítica con sus primeros y sólidos trabajos, poniendo los ojos de todos sobre ellos. Más adelante vendrían dos nuevos lanzamientos que indicaban un rumbo diferente y más maduro.

Abriéndose paso hacia una experimentación y una energía distinta, ahora pretenden regresar con todo gracias a “Seek Shelter”, su quinto disco de estudio y el primero a través de Mexican Summer. Hoy rondan los 29 años y pareciera que cargan consigo una larga trayectoria –después de haber estado en boca de todos gracias a su debut lleno de personalidad– y están preparados para dar un giro en su carrera. “Seek Shelter” mantiene la línea de sus últimos trabajos, pero apunta más lejos: es un álbum lleno de detalles que parecieran indicar que la banda ha encontrado un estilo propio, valiéndose de elementos prestados del blues y el rock más clásico.

La introducción con “Shelter Song” es prueba de ello, con tintes góspel y otros arreglos que enriquecen los más de 40 minutos del álbum. “Seek Shelter” llega como un trabajo musicalmente excepcional, que bien podría ser el punto de partida de una nueva etapa para los daneses, donde la producción, a cargo de Peter Kember de Spacemen 3, también conocido como Sonic Boom, es clave para encontrar un sonido sencillo pero sensible, donde el protagonismo descansa en la nueva impronta de su frontman que, para hacerse una idea, se vuelve un narrador tipo Nick Cave. Iceage vira hacia un estado de pop, gótico, blues y se encariñan con guiños y referencias para refinar su sonido, algunas tan disonantes como los bajos y percusiones de la colorida “High & Hurt” o la bailable pero oscura “Vendetta”. Esos elementos sientan bien en una banda cuya identidad está asentada, al menos en esencia.

Pareciera ser que la banda ha querido dejar atrás su antigua imagen y el característico sonido oscuro y agresivo de sus inicios. Y sí que han debido dejar atrás algo más que un antiguo sonido desde que su ambiguo imaginario, cercano a tendencias fascistas de las que han debido hacerse cargo hasta el día de hoy (un fanzine, el uso de runas o vender cuchillos como merch, entre otras cosas), los puso en una posición de constante excusa y tópico central de entrevistas y artículos a propósito. Esa decisión de la banda, de fetichizar y promover una estética de retórica supremacista y fascista incluso, “cautivó” a ciertos sectores de la crítica como algo atrevido y transgresor, pero al mismo tiempo minimizó las intenciones de la banda detrás de esto, que hasta el día de hoy no han podido aclarar del todo, lo que los mantiene en constante ojo crítico.

Hacia el final, “Seek Shelter” muestra su mejor cara con “Gold City” o “The Wider Powder Blue”, canciones sólidas, que introducen pianos y otros elementos tan dispares en alguna canción antigua de la banda. El sonido que Iceage logra en “Seek Shelter” ahora es más puro y podría ser una evolución en su interesante trayectoria sonora, acercándose a un pop a secas con carácter oscuro. Hoy, rondando las tres décadas y con cinco producciones a cuestas, los daneses, que alguna vez saltaron a la fama de manera prematura y precoz, están preparados para dar otro salto y volver a nacer.

Artista: Iceage

Disco: Seek Shelter

Duración: 41:24

Año: 2021

Sello: Mexican Summer