IAN SWEET – “Show Me How You Disappear”

En “Shapeshifter” (2016), Jilian Medford se presentó como IAN SWEET con una interesante propuesta de pop sucio cargado a las guitarras, llamando inmediatamente la atención del circuito indie y llegando a firmar en Hardly Art, el pequeño sello hermano de Sub Pop con base en Seattle. Tras aquel salto, vendría “Crush Crusher” (2018), un trabajo de una mayor producción y detalle, confirmando que lo de IAN SWEET iba más allá de un pop casero y que, incluso con una producción más profesional, su esencia se fortalecía.

Con ese recorrido en la escena, IAN SWEET reaparece con su tercer larga duración, “Show Me How You Disappear”, esta vez a través de otra casa discográfica, Polyvinyl Records, y dando otro salto en su sonido. Menos sucio y más personal, “Show Me How You Disappear” golpea con una elaborada producción, que conjuga más y mejores guitarras, sintetizadores y un uso diferente de la voz de Jilian. Si bien, los primeros singles, “Drink The Lake” y “Dumb Driver”, mantuvieron un puente entre este y sus trabajos anteriores, el resto del álbum se desarrolla con una identidad propia. Es el caso de los juegos electrónicos de la nostálgica “Sing Till I Cry” o los bajos en “Dirt”, con elementos hasta ahora desconocidos en su discografía.

Es muy interesante la voz de Medford, desde un principio, cuando jugaba con chillar o alcanzar tonos altos en su primer álbum, hasta este disco, en donde abandona los juegos vocales para centrarse en una interpretación más sobria y, al mismo tiempo, más melancólica. De principio a fin “Show Me How You Disappear” juega con atmósferas saturadas, guitarras y teclas (“My Favorite Cloud”) y un imaginario que, a través de esa misma voz, se vuelve frágil (“I See Everything”). El punto alto aparece casi al final, en la canción que da nombre al disco, con una guitarra típica de Medford, mucho sintetizador y un quiebre que introduce un arpegio acústico.

Pareciera que el álbum deja menos de lo esperable, esto porque es breve –cada canción no supera los tres minutos–, sin embargo, mezcla una gran cantidad de elementos que bien es necesario revisar e identificar en forma y fondo. Gracias a este trabajo, Jilian Medford tiene margen para posicionarse como una referente original de un nuevo pop.

Con “Show Me How You Disappear”, IAN SWEET evoluciona a punta de un estilo más que sobresaliente en un mar de proyectos que buscan el mismo objetivo, con un disco de acabada producción, sin pretensiones y de la mano de un trabajo lírico mucho más íntimo y personal, en lo que, paradojalmente, es su disco más comercial y asequible hasta ahora.

Artista: IAN SWEET

Disco: Show Me How You Disappear

Duración: 33:20

Año: 2021

Sello: Polyvinyl Records