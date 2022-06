Haru Nemuri – “SHUNKA RYOUGEN”

Todas las inquietudes musicales de Thom Yorke y Jonny Greenwood, incentivadas por el cerebro de Nigel Godrich, se vuelven a juntar en un súperproyecto que, capa tras capa, tiene algo que decir. Junto al baterista Tom Skinner, el trío se pasea por los recursos clásicos del rock alternativo que hizo famoso a Radiohead y agrega elementos de jazz, electrónica y otros ritmos, con un claro énfasis en las teclas y percusiones. The Smile, que es como bautizaron a la banda nacida en pandemia, bebe de las mentes creativas de los cuatro –Godrich es por extensión– y desde ahí trenza los 13 tracks de “A Light For Attracting Attention”, el debut que se anunció y cocinó rápidamente, y del cual se habían conocido varios adelantos, Glastonbury incluido.

Pese a los distintivos de cada uno, The Smile plantea a ratos un ejercicio gracias a sus capas. No es lo mismo que Radiohead y no suena como esa banda, y allí radica una de sus primeras virtudes porque, entre cada elemento que se superpone, la identidad va apareciendo. Si bien, el sintetizador de entrada en “The Same”, primer track del disco, es un elemento clásico que se entiende bien con el timbre y la voz de Yorke, madura rápidamente hasta ir revelando una compleja y oscura composición. No es lo mismo para “The Opposite”, que abre con una correcta y galopante batería, muy en la onda de lo que hacen sus compatriotas de Beak>, y que deja oír el sello jazzero de Skinner y los toques ya ultra conocidos de Jonny Greenwood en la guitarra por primera vez.

En este punto es inconfundible el tacto de cada uno hasta “You Will Never Work In Television Again” o “The Smoke”, los singles que ya daban luces de la dirección del álbum del súpergrupo. Es esa mixtura de influencias, estilo y ejecución, lo que hace de “A Light For Attracting Attention” no un compilado, sino un completo producto que, pese a las figuras que lo integran, logra consolidar una identidad propia gracias a sus influencias.

El álbum avanza lento hasta completar dos etapas, que pasan de un primer tiempo con una serie de matices, instrumentos y argumentos que justifican la reunión de estos artistas, hasta un segundo tiempo de notas más calmas, que introducen guitarras acústicas y baladas entre cuerdas, sintes y otro tipo de teclas. Este bloque se parte con la irrupción de las frenéticas “A Hairdryer”, “Waving A White Flag” y “We Don’t Know What Tomorrow Brings”, puntos altos del álbum hacia el final.

Es curioso que, a medida que avanza, el desarrollo de The Smile no traiga trazos de lo que pueda ser Radiohead, Atoms For Peace o cualquier otro proyecto de sus miembros, es más bien un nuevo espacio y territorio para explorar sin perder el rumbo ni sus argumentos. Según Yorke, The Smile expandió sus posibilidades de escribir de otra manera, componer sin demasiada presión y, sobre todo, aventurarse en ejecutar otros instrumentos (así, es posible escuchar a Yorke en el bajo en algunas canciones). Ese mismo carisma les permite conectar y enganchar con un público que indudablemente se rinde ante un nuevo trabajo de los ingleses.

The Smile tiene materia prima para ser un proyecto que tenga más vida y actividad que los otros súpergrupos que funcionaban en función de las figuras. Sin embargo, pareciera ser que, como experimento, no pasará del formato pasatiempo. En este caso, The Smile guarda las expectativas y juega con su talento, bajo perfil y sin mayores pretensiones que una búsqueda más íntima, personal y alejada de las superproducciones.

Artista: The Smile

Disco: A Light For Attracting Attention

Duración: 53:18

Año: 2022

Sello: XL Recordings