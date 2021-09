Halsey – “If I Can’t Have Love, I Want Power”

Es imposible no cruzar la situación mundial con cada disco que aparece en las plataformas de streaming y ver si las angustias, nudos, indignaciones y debilidades aparecen en el sonido, en las letras, en alguna parte; ver si las emociones de los individuos también llegan a ser las del arte. En general lo han sido, y por ello el último par de años, contra todo pronóstico, ha entregado consistencia de múltiples orígenes, pero pocos artistas se plantean de forma tan honesta ante las vulnerabilidades como Halsey, y si su apertura prepandémica en el implacable “Manic” (2020) ya removía cimientos, era una aventura morbosa, pero innegable ver cómo la letrista más clara en el pop iba a enfrentar este contexto.

Lo primero que se nota es que el pop ya le quedó chico, con su definición artística abriéndose al rock, la electrónica y lo industrial en su cuarto álbum, “If I Can’t Have Love, I Want Power”, donde, pese al gran sonido que se alcanza, son las canciones y lo que estas cuentan lo que más brilla. Sí, es un disco producido y coescrito con la dupla maravilla de soundtracks y Nine Inch Nails, Trent Reznor y Atticus Ross, pero como el propio autor de “Broken” dijo, las canciones ya venían con todos estos elementos impresos desde los primeros demos de Halsey, quien se enfrentó al síndrome del impostor e hizo el disco que siempre quiso hacer.

Paseándose entre pop de cámara (“The Tradition”), pop industrial (“Bells In Santa Fe”), rock alternativo (“Easier Than Lying”) y un trip hop seductor (“Lilith”), Halsey ocupa menos de 15 minutos en instalar un camino que, más que tomarse un sonido, lo utiliza al servicio de los temas que canta, entre el terror y la atracción a los desastres que pasan en la vida, a las malas decisiones, a la falta de seguridad en sí misma. Halsey siempre ha hablado de estos temas, pero hábilmente da un paso atrás en el nivel de transparencia y detalle. Si en álbumes anteriores regalaba detalles que convertían las emociones en situaciones específicas para sí, ahora las canciones son más universales, más generales, sin abandonar el filo de la verdad con la que están escritas. “Girl Is A Gun” o “I Am Not A Woman, I’m A God” no son sólo los tracks más probables como singles del disco, sino que también muestran cómo Halsey no abandona la precisión en su composición sólo por usar sentimientos generales.

“If I Can’t Have Love, I Want Power” fue definido por su creadora como una muestra de las sensaciones que su embarazo y la posición de lo femenino como algo digno de subvertir o de interpelar, pero esto no es tan logrado en las canciones, como sí lo es probablemente en la película que acompaña a este lanzamiento (lamentablemente, no disponible en Chile). Lo que sí se logra es entregar esas sensaciones en constante choque, que tan familiares resultan en un contexto crudo como es el de una pandemia que sigue extendiéndose. Halsey, de todas maneras, también logra otra revolución: volverse artista inclasificable, eligiendo referencias del rock, e incluso colaboraciones desde ese mundo, como Dave Grohl en la intensa “Honey”, Lindsey Buckingham en la preciosa “Darling”, Dave Sitek en la garbagesca “You Asked For This”, y Dino Palladino con un bajo lleno de groove en “Lilith”.

Lo que brilla en un álbum preciso, universal, potente, feminista, aunque también desde la individualidad innegable de los encierros y las reflexiones, es la forma en que Halsey escarba en las emociones. En “If I Can’t Have Love, I Want Power” encontramos parte de las canciones que mejor describen la confusión de estos tiempos, en clave pop, en clave rock, y en la que quiera, porque demuestra en su cuarto capítulo que no hay elemento más importante que la composición y la honestidad de hacer lo necesario para evitar encierros. De esos, ya tenemos suficientes.

Artista: Halsey

Disco: If I Can’t Have Love, I Want Power

Duración: 42:52

Año: 2021

Sello: Capitol