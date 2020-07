HAIM – “Women In Music Pt. III”

Australia no sólo es el país originario de bandas importantes de rock como AC/DC, y otras que nacieron durante la primera oleada del metalcore, gozando actualmente de un reconocimiento a nivel mundial, como son los casos de The Amity Affliction y Parkway Drive, sino que también es cuna de nombres que llevaron al deathcore a niveles más técnicos y añadiendo matices de otros géneros más oscuros a su estética sonora. Con un poco más de diez años de carrera, desde Brisbane, Aversions Crown cultivó una propuesta muy interesante dentro del deathcore, al asimilar una temática que abordaba la trascendencia de la consciencia a través de la interacción con entidades omnipresentes, con un misántropo enfoque para la humanidad inspirados por la literatura y la ciencia ficción, moldeando su identidad sonora. Posterior a algunos cambios de alineación desde su anterior disco, “Xenocide” (2017), el actual cuarteto aterriza su nuevo álbum, “Hell Will Come For Us All”, con una renovación en su sonido y mensaje, distribuido en nueve canciones que advierten: el infierno vendrá por todos nosotros.

Aversions Crown es conformado actualmente por los guitarristas: Chris Cougan y Mick Jeffery, el nuevo vocalista, Tyler Miller, y Jayden Mason, baterista y miembro fundador, quien se despacha una interpretación bestial durante todo el registro. Esta agrupación dio un paso arriesgado, debido a que, por más sólido que “Hell Will Come For Us All” sea, es inevitable no detectar las influencias y hacia donde apuntan a nivel musical. Paradójicamente, esto funciona por lo bien conducido que se encuentra el disco, debido a la habilidad de sus integrantes y la crudeza en sus letras, enfocadas en la aniquilación a través de la violencia sistemática.

“Este es el lugar de nacimiento de la muerte. El fin del hombre. Nada perturba la quietud como la violencia puede“, exclama Miller en “The Soil”, el primer track que nos ambienta en la decadencia y, de inmediato, la implacable “Born In The Gutter” impacta con la frialdad de sus versos y la vehemencia en su interpretación. “Caught In The System” embiste sin misericordia, orientada hacia el death metal, con una estructura que se mantiene en alto durante distintos espacios de intensidad que, al igual que el resto de tracks, no dependen de un breakdown como herramienta indispensable, sino que los arreglos y prolija ejecución del trabajo de cuerdas ensamblan un material más íntegro.

Durante la mitad del álbum, la canción homónima funciona como declaración total de cambio para Aversions Crown. El uso del trémolo característico del black metal es avasallador, potenciando la instrumentación y atmósfera que se alojan entre lo solemne y siniestro, pero siendo arremetidas por “Scourge Of Violence” e “Hymn Of Annihilation”, dos incendiarias muestras de música extrema en relatos de un ciclo de extinción, con masivos quiebres destructivos.

Rumbo al final, la sorprendente y vulnerable expresión del hastío propio y su saturación tienen un potente espacio en “Sorrow Never Sleeps”, canción que sigue garantizando la evolución de Aversions Crown, dando cabida a la resiliencia, siendo nuestra alternativa ante la derrota. “The Final Judgement” cierra con un acompañamiento de arreglos orquestales, expandiendo el ritmo de urgencia que se apodera de cada pasaje hasta su clímax, poniendo el énfasis en un coro que menciona a sus tres discos anteriores, revelando el cumplimiento de una progresión por etapas de la evolución.

Los oriundos de Australia consiguen un cambio desde lo concebido en “Servitude” (2011), uno que podría ser definitivo. “Hell Will Come For Us All” suena a un punto de inflexión que puede ser cuestionado por la falta de claridad en el bajo y su propuesta global, pero difícilmente descartado. Aversions Crown nos advierte de la aniquilación y también del estado de su propio proceso evolutivo, el cual tiene todo el potencial para ir trascendiendo durante su desarrollo.

Artista: Aversions Crown

Disco: Hell Will Come For Us All

Duración: 37:44

Año: 2020

Sello: Nuclear Blast Records