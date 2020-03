Grimes – “Miss Anthropocene”

No hay dudas de que Grimes se compromete totalmente con los conceptos que su mente imagina. Con sorpresa recibieron muchos el colorido y brillante mundo de “Art Angels” (2015), el trabajo mejor logrado de la artista en combinar la vanguardia electrónica y la música pop; un experimento arriesgado, pero que le valió consolidarse como un camaleón musical. Más de cuatro años más tarde, este mundo ha sido completamente destruido por el cambio climático, tema central de “Miss Anthropocene”, su tan esperado quinto álbum, lanzado en el momento más controversial de su carrera.

La música de Grimes siempre ha estado asociada con el futuro y, en parte, con las imágenes apocalípticas asociadas a este. En el track inspirado por Enya, “So Heavy I Fell Through The Earth”, la instrumentación oscila entre elementos barrocos y orquestales ofrecidos por las cuerdas y la frágil voz de la cantante, enfrentados a la producción electrónica presente en el disco, logrando ilustrar el mañana distópico de una inquietante manera. Temáticamente, la canción enfrenta el miedo a perder el poder y es ilustrada por el demonio del género, uno de los múltiples demonios y dioses que protagonizan este mundo. Así lo ilustra “New Gods”, la tesis central del álbum, una búsqueda de nuevas figuras de fe en tiempos desesperados. La canción es de los pocos momentos donde su voz es protagonista por sobre la producción.

Cuando “c” (como prefiere ser llamada) habló por primera vez del disco, dijo que quería “hacer el cambio climático algo divertido”, comentario no muy bien recibido por un público que más que nunca ha cuestionado la figura de la cantante. Nunca perdiendo oportunidad de escribir su propia narrativa, Grimes se apropia de su percepción de villana y se presenta como la diosa del cambio climático, la Thanos de la música pop. En “Violence” presenta una dependiente y abusiva relación para representar las conductas tóxicas entre la humanidad y la Tierra. Por su parte, “Darkseid” es el momento más inquietante del álbum, invitando a Aristophanes para un verso inducidor de ansiedad, mientras que “My Name Is Dark” –uno de los cortes resultantes de su experimentación con el nü metal– es un himno de la apatía en el fin del mundo y que se presenta como su canción de villana: “Los chicos son tan aburridos, las chicas son tan aburridas / Nunca confío en el gobierno, ni le rezo a Dios”.

Si bien, durante todo el disco pareciera esconderse detrás de estos personajes y narrativas, es claro que sus experiencias son las que motivan la narración. “Delete Forever” es una pausa en este alocado mundo para regresar a los noventa, con un instrumental que parece sacado directamente del repertorio de Oasis. Parece algo nunca escuchado en su trabajo y distinto al resto de “Miss Anthropocene”, sin embargo, los elementos son tan característicos de su persona, que es imposible negarle un espacio, mezclando guitarras, violines y banyos con componentes espaciales como un country futurista. Líricamente sigue con las imágenes distópícas, pero con un acercamiento al presente, retratando la crisis de adicción a los opioides y las muertes a temprana edad de músicos y amigos. Es un vulnerable retrato, y que nos ofrece a una Grimes que no está presente en el resto de los temas.

“Miss Anthropocene” es un disco propio de una artista como ella y que nos muestra el ilimitado rango que tiene como productora, música y compositora. Un ejercicio de multiplicidad sonora que demuestra los pocos límites de su talento musical, dejando en claro que es una artista a cargo de la dirección total de su proyecto. Sin embargo, es más confuso que nunca el saber quién es Grimes en este momento y qué es lo que representa su trabajo y persona en un complejo momento social, donde el cambio climático afecta a aquellos sin sus privilegios. Su quinto álbum presenta un material que sólo puede ser narrado por un artista con las experiencias e inteligencia musical que ella posee, no obstante, sus múltiples interpretaciones y cuestionamientos no es algo que Grimes pueda moldear ni dirigir.

Artista: Grimes

Disco: Miss Anthropocene

Duración: 44:40

Año: 2020

Sello: 4AD