Grey Daze – “Amends”

Para quienes crecieron con los himnos de Linkin Park sonando fuerte en la radio y en la televisión, la muerte de Chester Bennington en 2017 es un golpe del que aún no se pueden recuperar. Entendido como un suicidio por ahorcamiento, la inesperada noticia fue una señal de alerta que volvió a colocar el tópico de la depresión y sus mortales consecuencias en la mesa de conversación, considerando también la abrupta partida de otros vocalistas, como Scott Weiland y Chris Cornell. Por lo que era cosa de tiempo para que se iniciaran tributos para honrar la vida y obra de este recordado vocalista en el circuito del rock. El último proviene nada menos que de su primera agrupación, Grey Daze, quienes lanzaron “Amends”, álbum que revitaliza sus vocalizaciones en once temas remezclados que datan de sus inicios en el ámbito musical, antes de adquirir el reconocimiento con la banda de nü metal desde el aclamado “Hybrid Theory” (2000) en adelante.

Previamente a su trabajo en Linkin Park, Bennington se aventuró a enfrentar sus demonios en Grey Daze, banda de alternative rock con tintes grunge, en Phoenix, Arizona, su ciudad natal. Conformada por Mace Beyers como bajista, Cristin Davis en guitarra y Sean Dowdell en la batería, el cuarteto alcanzó a publicar dos registros, “Wake Me” (1994) y “No Sun Today” (1997), antes de que un productor descubriera la prodigiosa voz de Bennington y le ofreciera el cupo a la agrupación que dominó los primeros puestos de las canciones rock en la década del 2000. No obstante, tras la última gira de Linkin Park, Bennington y Dowdell querían reunir a la banda de sus años mozos para ver qué salía de allí. Una idea que iba a ser una realidad, pero que no se concretó debido a la muerte del vocalista, impidiendo toda posibilidad de escuchar nuevamente la voz que acompañó a miles de jóvenes en sus conflictos socioemocionales.

En sí, llamar álbum póstumo a esta entrega no sería lo más técnico, ya que las voces de Bennington estaban ya grabadas en los discos lanzados con Grey Daze, pero sí constituye parte de un proyecto donde se rearmaron los aspectos instrumentales de estas once canciones, bajo la venia de Talinda y Jaime Bennington, viuda e hijo del artista, respectivamente. Para ello, el grupo familiar y los integrantes restantes contaron con la ayuda de varios músicos para finiquitar la idea. Entre los invitados están James “Munky” Schaeffer y Brian “Head” Welch de Korn, quienes aportaron guitarras en el tema “B12”, tal como Page Hamilton de Helmet en “Sickness”, Jasen Rauch de Breaking Benjamin en “She Shines”, Marcos Curiel de P.O.D. en “What’s In The Eye” y Ryan Shuck de Orgy en “In Time”. Así, “Amends” resulta ser un trabajo colectivo, en el que también el mismo hijo de Bennington acompaña con voces de respaldo en algunos temas.

El resultado busca rememorar el talento vocal de Chester, que suena tan evocador como en sus primeros discos con Linkin Park, partiendo con el primer single, “Sickness”, el que nos muestra los diversos matices que adquiere su voz. “Sometimes” e “In Time” poseen esa emocionalidad capaz de hacer que un día nublado termine con los más hermosos rayos de sol. Eso sí, un punto a considerar es la eliminación de los solos de guitarra o las secciones instrumentales que catalogaron a Grey Daze como parte del movimiento de alternative rock noventero. Quizás el sonido más contemporáneo y meloso que aparece en temas como “The Syndrome” o “Soul Song” no sea del agrado de los amantes de la crudeza sonora de aquellos años, pero, aun así, es imposible negar que, hasta con las producciones modernas, el canto de Bennington suena tan fresco e inquebrantable como en su época juvenil. Y oír eso es un buen indicio del peso de este disco.

“Amends” nos introduce a un lado de Bennington que muchos desconocían, donde batallaba contra su adicción a las drogas y su difícil adolescencia. Por lo mismo, es un álbum que retrata sus conflictos internos y los vocaliza, llevándonos a comprender su necesidad de escapar de lo que lo rodeaba en su juventud. Y, tal como los primeros discos de Linkin Park, la necesidad de ser comprendido fue lo mejor que nos pudo dar este vocalista, quien se despide de todos nosotros a través de un mensaje telefónico al final de este larga duración.

Artista: Grey Daze

Disco: Amends

Duración: 39:15

Año: 2020

Sello: Loma Vista Recordings