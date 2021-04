Greta Van Fleet – “The Battle At Garden’s Gate”

Con más de 30 años de trayectoria y una disfuncional, tensionada e intermitente relación creativa, Dinosaur Jr. ha tomado la posta de veteranos del rock y han ido administrando con oficio un estilo a simple vista sencillo, pero difícil de imitar. Y he ahí un punto: el trío se desmarca de las categorías con su sonido y continúan siendo veta para novatos y referentes para consagrados.

“Sweep It Into Space” es el quinto trabajo de la banda tras su reunión con formación original en 2007. Sin muchos sobresaltos en el camino, los liderados por J Mascis pasaron del fervor y energía de “Beyond” (2007) hasta un sonido más contemplativo en sus discos sucesores. En esa onda va “Sweep It Into Space”, dejando en evidencia cómo el paso del tiempo ha influido en sus tracks. Acá no existe la agresividad sonora de los primeros años ni tampoco la desprolijidad que los caracterizó, pero sí han ido cuidando los detalles y preocupándose de otros aspectos de producción.

No existe falta de actitud en “Sweep It Into Space”; de hecho, es uno de sus trabajos de mejor acabado en producción. ¿Habíamos escuchado a J Mascis, al menos en los últimos años, con vigor y ánimo en su voz? Un detalle que acompaña perfectamente a la compañía femenina en algunos coros a lo largo del álbum. Y siguiendo con la voz, las frágiles canciones con Lou Barlow (“Garden”, “You Wonder”) parecen sacadas de otro disco, inyectando un aire fresco y recordándonos, además, que siempre fue un miembro que aporta muchísimo a la banda.

Es imposible dejar pasar la calidad intacta de Mascis en la guitarra, sus grandes solos, como en “I Ran Away”, o una que otra experimentación en los riffs, como en “I Met The Stones”, elementos que a estas alturas se agradecen. Sin embargo, pareciera ser que la banda se pierde dentro de su inalterable actitud. La receta es simple: canciones que no superan los tres minutos y todos los ingredientes clásicos del trío. En torno a esto, resulta positivo que la banda se mantenga fiel a su estilo, pero no lo es cuando se torna predecible.

Si bien, el disco mantiene una línea que no nos sorprenderá con canciones como “Hide Another Round” o “I Expect It Always”, sí mantienen su chispa, la cual se disipa después de oír la misma fórmula una y otra vez. “Sweep It Into Space” es otro gran trabajo de los de Massachusetts, de mejor producción y con una vibra particular en sus doce tracks, sin embargo, su sencillez hace que pierda el factor sorpresa.

Dinosaur Jr. nunca ha tenido la intención de demostrar o arriesgar, es cierto, pero hoy en día, en el ejercicio de mantenerse vigentes, los trucos ya son conocidos por todos. Sin duda, Dinosaur Jr. dará que hablar con “Sweep It Into Space”, un disco lleno de esa calidad tal como la conocemos, como un mensaje y recordatorio de que la banda no tiene intenciones de terminarse aún.

Artista: Dinosaur Jr.

Disco: Sweep It Into Space

Duración: 44:54

Año: 2021

Sello: Jagjaguwar