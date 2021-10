Graham Coxon – Superstate

Lo de Graham Coxon es un ejemplo de aquellos artistas que, siendo parte de una banda de éxito masivo y teniendo un perfil más bien bajo, son igualmente capaces de desarrollar carreras solistas que no sólo permiten diferenciarlos de sus bandas de origen, sino que además logran dar vida a catálogos tremendamente interesantes. Luego de firmar ocho discos dedicados a explorar las facetas indie, garage e incluso folk rock de su identidad musical, el guitarrista viene dedicado desde el año 2018 a desarrollar bandas sonoras para series de televisión (“The End Of The F***ing World” y “I Am Not Okay With This”), lo que le ha permitido extender visiblemente los límites de su propuesta sonora, sin embargo, lo que trae de vuelta a Coxon en esta oportunidad parece aún más interesante. Nuevamente emparentado con las bandas de sonido, esta vez apuesta a musicalizar no una serie de televisión, sino que una novela gráfica, y no cualquier novela gráfica, sino que una escrita por él mismo.

“Superstate” (cómic escrito con la colaboración de Hellen Mullane y Alex Pakanadel) se desenvuelve en algún lugar del futuro, donde un súper Estado es la autoridad absoluta y sólo el 1% de la población goza de privilegios y espera poder abandonar la Tierra, mientras el otro 99% vive en condiciones infrahumanas y son pacificados con drogas. Quince canciones dan vida a las quince historias que completan la novela gráfica, pero los méritos de esta nueva obra no se quedan sólo en lo conceptual, sino que además saltan a la vista (o al oído, en realidad) tan pronto uno se adentra en la banda de sonido. Lo que hace Coxon en estos 77 minutos de música es abandonarse de una vez por todas a explorar sonidos que hasta hoy nunca habían formado parte de su repertorio. En esta vuelta, el lenguaje sonoro del artista se cuelga de los códigos de la música electrónica, el funk e incluso se da el gusto de coquetear con la música disco.

“Yoga Town”, primer single y corte encargado de abrir el disco, golpea de entrada con una melodía alegre y contagiosa, rememorando lejanamente a “Electricity” de Orchestral Manoeuvres In The Dark, y expresando perfecto el ánimo alegre, pero al mismo tiempo plagado de desesperación que tiene buena parte de la placa, ya que, si hay una cosa que tiene este álbum es que, a pesar de que el imaginario que da vida a la historia es tremendamente sombrío, las canciones no bajan nunca el ritmo. “Uncle Sam” se da el gusto de tener a Coxon prácticamente rapeando encima de un beat demoledor y una línea de saxofón de antología, “Only Takes A Stranger” es puro y adictivo funk, mientras que “L.I.LY” echa mano a una claustrofóbica introducción de piano, que luego da paso a un dueto vocal algo más reposado, pero cargado de groove. Finalmente es en esta línea donde el espíritu disco de “The Astral Light” y “I Don’t Wanna Wait For You” llevan la propuesta al tope.

Pero no todo es una fiesta en “Superstate”, ya que, si bien no predominan en el álbum, los momentos de pausa también se anotan pasajes interesantes. En esa línea, uno de los tracks que destaca es “We Remain”, el primer corte que escribió Coxon para este larga duración hace más de cinco años, empujado por el fallecimiento de David Bowie. Track cautivador y delicado, muy en la línea de lo que uno se esperaría de Damon Albarn; de hecho, el estilo vocal que elige el guitarrista para este corte evoca casi inevitablemente a su compañero de banda. En una vereda distinta transita el espíritu dub de “Bullets” y “Tommy Gun”, este último, plagado de pequeños detalles, tiene la particularidad de mezclar de forma perfecta una tradicional base de piano con abundantes arreglos de naturaleza electrónica, que de alguna manera vuelven a reforzar el concepto sonoro por el que decidió apostar Coxon.

“Superstate” sin duda destaca por ser una de esas obras a las que uno puede acceder desde diferentes ángulos. Quizás una de las pocas observaciones que uno podría hacerle tiene que ver con su “excesiva” duración, sin embargo, no hay que olvidar que se trata de una banda de sonido, y si la idea era musicalizar cada historia de la novela gráfica, la extensión de la placa parece justificada. Ahora, lo cierto es que, más allá de este tipo de observaciones, lo que nos regala hoy Graham Coxon es un disco abiertamente excepcional para su catálogo. La fusión de universos es interesante, las canciones son efectivas y funcionan sin necesidad de que se aborden desde la novela gráfica y, además, dan señales de un Coxon que hoy maneja un grado de lucidez excepcional, al punto que renuncia a su autoría y decide jugar el rol de feature privilegiando la experiencia como un fenómeno completo, por sobre su participación en él. Como para esperar con ansias lo que sea que Graham se aventure a decir en el futuro.

Artista: Graham Coxon

Disco: Superstate

Duración: 77:00

Año: 2021

Sello: Independiente