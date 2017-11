Godspeed You! Black Emperor – “Luciferian Towers”

Si hay algo en lo que siempre podemos confiar, es en el extraordinario poder de Ringo Starr para facturar discos llenos de buenas vibras. A sus 77 años y con una energía envidiable, el ex Beatle nos presenta su placa número diecinueve, llamada “Give More Love”, un trabajo que proyecta la inquietud del baterista por entregar constantemente nuevo material, uno que al principio se iba a anclar en el sonido country –huella que queda explícita en canciones como “Standing Still” y “So Wrong For So Long”–, pero que en el camino se convirtió en una obra que respeta los estándares que ha venido mostrando de forma perseverante desde “Time Takes Time” (1992): rock simple, directo y nostálgico. Y para seguir rocanroleando, obviamente se hace acompañar de una verdadera constelación, que incluye a miembros de su All-Star Band y a figuras como Dave Stewart de Eurythmics, Joe Walsh de The Eagles, Edgar Winter, Jeff Lyne, Peter Frampton y al bueno de Paul McCartney.

Tener a la mitad de The Beatles en tracks como la entrañable “Show Me The Way” y la encendida “We’re On The Road Again” ya es algo bastante épico, pero es aún mejor comprobar que la magia entre ambos sólo puede crecer con el tiempo, aunque las cuatro cuerdas de Macca no profesen el mismo protagonismo que tenían cuando solían mover sus melenas en los 60. De hecho, una constante dentro de “Give More Love” es que los invitados no resalten excesivamente en favor de que Ringo sea el protagonista. Quizá “Speed Of Sound”, coescrita con Richard Marx, es el único caso en el que podemos distinguir claramente a Peter Frampton gracias a su talk box, quién además hace rugir su guitarra de manera exquisita hacia el final de “Laughable”.

El uso de la memoria emotiva se hace presente en “King Of The Kingdom”, en la que el baterista usa todos los códigos clásicos del reggae para homenajear a Bob Marley, también en “Electricity”, cuando decide pasar su voz por el efecto autotune como una oda a su banda pre-Beatles, Rory & The Hurracanes, y también en ese viaje a los años 50 llamado “Shake It Up”, calcada de los ritmos que alguna vez exploró en los covers de “Boys” o “Matchbox” con los fab four. Finalmente, el hermoso cierre de la versión estándar del larga duración con la homónima “Give More Love” recalca la importancia de dar amor pese a las circunstancias difíciles, con una melodía dulce y pegajosa que apunta para nuevo clásico.

A pesar de mantener un tono de sana nostalgia durante toda la entrega, “Give More Love” destaca por sus buenas composiciones y su frescura, que también alcanzan para volver a grabar algunas piezas y sumarlas a la versión deluxe y digital, como “Back Off Boogaloo”, basada en el demo original que Ringo hizo después de escribir la canción y que cuenta con Jeff Lyne y Joe Walsh en las seis cuerdas. Además, incluye una colaboración con la banda anglo-sueca Alberta Cross en “You Can’t Fight Lighting”, publicada originalmente en la reedición de 1994 de “Stop And Smell The Roses” (1981), e invita a sus amigos del proyecto indie-folk Vandaveer para despachar actualizaciones de la inmortal “Photograph” y la genial “Don’t Pass Me By”, con un encantador extracto de “Octopus’s Garden” al final. Dichas bandas tocaron esos covers en la fiesta “Peace And Love Birthday 2016” y Ringo quedó tan encantado con ellas, que los invitó a incorporarlas en este nuevo trabajo.

En tiempos en que gran parte de los músicos están concentrados en reflejar la realidad política y social en la que vivimos, Ringo está aquí para traernos un material en el que el optimismo florece en cada uno de sus rincones, acompañado de una excelente ejecución por parte de sus colaboradores, pero también con un agradable sabor de boca que dejan las reversiones, en las que nos damos cuenta instantáneamente que el tiempo no ha pasado en vano para el baterista, ya que su voz se escucha mejor que nunca. Con la gran ayuda de sus amigos y un disco redondo bajo el brazo, podemos decir que tenemos Ringo para rato.

Artista: Ringo Starr

Disco: Give More Love

Duración: 52:45

Año: 2017

Sello: Universal Music Enterprises