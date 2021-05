Godspeed You! Black Emperor – “G_d’s Pee AT STATE’S END!”

Durante 2019, previo a que el mundo entrara en su letargo y una pandemia no fuese más que un argumento cinematográfico, en YouTube circulaban versiones en vivo de “Glacier” y “Cliff”, dos temas hasta entonces inéditos en la discografía de una de las bandas más influyentes en la escena mundial del post-rock, Godspeed You! Black Emperor. Tras meses de convulsión planetaria, dicha música logra ver la luz como parte de “G_d´s Pee AT STATE’S END!”, el séptimo larga duración del colectivo, quienes a través de este nuevo trabajo declaman un manifiesto político y sonoro vanguardista, el cual han presentado como una especie de soundtrack del fin de los tiempos.

Al igual que toda la obra de los formados en Montreal, se recomienda escuchar “G_d’s Pee AT STATE’S END!” en su totalidad como un continuo y no segmentadamente en singles o movimientos, como ha sido distribuido en algunas plataformas de streaming. En dicho sentido, este nuevo trabajo marca cierta distancia con su predecesor, “Luciferian Towers” (2017), el álbum que probablemente mayor énfasis puso en la división de sus tracks. En su lugar, el nuevo trabajo de los canadienses quebequeses pone fuerte énfasis en la composición de épicos temas de largo aliento, como la pieza inaugural “A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job’s Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (ROCKETS FOR MARY)”.

El cierre del anterior tema, que yuxtapone sonidos de una pradera mientras a lo lejos retumban bombardeos, es seguido por “Fire At Static Valley” y su creciente atmósfera fúnebre. Esta transición nos presenta una alegoría a la paradoja en la que vivimos contemporáneamente: mientras experimentamos una sensación de quietud y desaceleración del mundo, lo cierto es que la presencia de la muerte nos asecha con una fuerza inusitada.

Adentrándonos en la segunda mitad de “G_d´s Pee AT STATE’S END!”, la atmosfera paulatinamente comienza a cambiar a lo largo de los 20 minutos de “GOVERNMENT CAME” (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / cliffs’ gaze at empty waters’ rise / ASHES TO SEA Or NEARER TO THEE”, cuyos elementos melódicos esbozan cierta similitud a lo realizado en “Asunder, Sweet And Other Distress” (2015). Acá las texturas nos sitúan en un paisaje mucho más benévolo, como si ahora intentasen transmitir la sensación de que, tras todo el caos vivenciado (en el lado A del LP y en la vida real), asomase la esperanza de un mejor mundo que se levanta de las cenizas. Tras esa aparente promesa de cambio, nos encontramos en el cierre con “OUR SIDE HAS TO WIN (For D.H.)”, un sentido homenaje a quienes nos dejaron, dedicado con especial afecto a Dirk Hugsam, amigo de la familia Constellation Records.

Con “G_d´s Pee AT STATE’S END!”, Godspeed You! Black Emperor ratifica ser una de las bandas fundamentales del post-rock. Su capacidad de reinventarse bajo patrones conocidos, sin lucir monótonos en un género donde es fácil parecerlo, es admirable. Y si aun así fuese, la potencia con la que transforman el ruido en potentes y expresivas melodías sin recurrir a la palabra explicita, es también clave en mantener su propuesta con vigencia. Es en esa lógica que se sitúan como banda cuya obra artística trae consigo debates políticos, estéticos y teóricos, como toda aquella que ha de considerarse vanguardista y, como tal, toma postura frente a los conmocionados tiempos que vivimos. La sentencia es clara: “Estos son tiempos de muerte y nuestro lado tiene que ganar”. Así, unidos bajo esa consigna, esperamos por el final para volver a comenzar.

Artista: Godspeed You! Black Emperor

Disco: G_d’s Pee AT STATE’S END!

Duración: 52:38

Año: 2021

Sello: Constellation