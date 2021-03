En la Guerra de Vietnam, EE.UU. utilizó una campaña de terror psicológico llamada Operación Alma Errante (Operation Wandering Soul), consistente en reproducir por grandes parlantes sonidos espeluznantes, entre rituales funerarios budistas y voces reverberadas, para causar un efecto de desolación y bancarrota moral hacia los vietnamitas, quienes tenían arraigada la creencia de que las ánimas de las personas que no han sido enterradas en su lugar de nacimiento estarán bajo la condena de errar sin rumbo por la eternidad. Una de las cintas de aquella operación es la “Ghost Tape Number Ten”, la que comparte nombre del décimo álbum del cuarteto irlandés de post rock God Is An Astronaut, “Ghost Tapes #10”, publicado por Napalm Records, resultando menos invasivo espiritualmente, pero que también exhibe tintes de introspección instrumental.

La agrupación lleva dos décadas entregando material cercano al rock experimental, sin uso de vocales o elementos líricos en sus canciones, dejando ver bases que se acercan incluso al krautrock. Básicamente, la banda se compone de los gemelos Niels y Torsten Kinsella, quienes se ocupan del bajo y la guitarra, respectivamente, aparte de encargarse también de la estética visual de sus presentaciones en vivo con clips específicos para cada canción. En la batería está Lloyd Hanney y, completando la banda, Jamie Dean, apoyando desde los teclados, los sintetizadores y la segunda guitarra para dar esa aura espacial y fantasmagórica a sus discos. En sí, una condición sine qua non que permite que God Is An Astronaut se mantenga activo y a la vanguardia del post rock europeo.

Los siete temas que componen “Ghost Tapes #10” tienen el hilo conductor de establecer sonidos y efectos fantasmales, tanto en su base rítmica como también en la ejecución de cada instrumento. En “Adrift”, por citar un ejemplo, la distorsión de las guitarras y los sintetizadores van haciendo que el tema escale hasta encontrar un punto de inflexión en la mitad, donde aparece un piano para dar una sensación de ausencia, propiciada también por los pavorosos samples que aparecerán más tarde en “In Flux”. A su vez, el bajo en temas como “Burial” y “Fade” vibra de manera hipnótica, haciendo que la atención se enfoque en el ritmo que la batería sigue sincopadamente. En “Barren Trees” se sostienen por sobre una base electrónica, donde los sintetizadores van marcando pauta y, para concluir, “Luminous Waves” indica el fin de “Ghost Tapes #10” de manera más calma, con un cello y una guitarra acústica que resplandecen por su carácter melancólico.

Dentro de los aspectos artísticos de la décima placa de los irlandeses, no deja de ser importante la entrega visual para entender un poco hacia dónde va direccionado este trabajo. Con tres videoclips grabados en blanco y negro, la intención de esta obra artística es meditar acerca de lo fútil que es la existencia humana, aun cuando pareciera lo contrario. Así, nos encontramos a la deriva, estériles, ante las inclemencias de las guerras, pandemias, y mucho más. El arte de la portada, hecho por David Rooney, refleja justamente aquella fragilidad, con tres aviones apuntando directamente al suelo mientras se desintegran en el aire. Una visión terrorífica, que nos recuerda que somos como fantasmas vagando sin rumbo ante la inmensidad y caos de un universo descontrolado.

En resumidas cuentas, las siete “cintas” de “Ghost Tapes #10” dejan en manifiesto que, por más que tratemos de dominar la existencia de cada individuo, siempre está esa posibilidad de que se pierda el rumbo y termine errando como un espectro. God Is An Astronaut canaliza el sentimiento de pérdida a través de su post rock endógeno, visualmente minimalista, dentro de un momento histórico donde la confianza en la religión y en los gobiernos parece irreconciliable.

Artista: God Is An Astronaut

Disco: Ghost Tapes #10

Duración: 37:19

Año: 2021

Sello: Napalm Records