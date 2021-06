Garbage – “No Gods No Masters”

Los últimos seis años en la historia de Sleater-Kinney han sido cualquier cosa menos tranquilos, incluso viniendo de una de las más constantes y duraderas bandas de la movida riot grrrl y, además, de la escena alternativa de los noventa en la costa noreste estadounidense. Volvieron en 2015, después de diez años de ausencia, con el universalmente aclamado “No Cities To Love”, y luego, poco antes de la publicación de “The Center Won’t Hold” (2019), su casi sempiterna baterista, Janet Weiss, abandonó la agrupación disconforme con la nueva dirección que estaba tomando el sonido de la banda de la mano de Annie Clark (St. Vincent) en las perillas de la producción. Con todo esto dicho, el anuncio de un nuevo álbum para este 2021 parecía un salto a lo desconocido en su carrera.

Para “Path Of Wellness”, el ahora dúo conformado por Corin Tucker y Carrie Brownstein prescindió de las labores de Clark y son ellas mismas quienes toman las riendas de esa tarea por primera vez desde su debut allá por el lejano 1995, así como también (obviamente) del poderío en la batería de Weiss, optando por un sonido más contenido. A estas alturas, todo esto parecería una alerta roja para espantar a los casticistas que aún no se habían ido luego de sus dos últimos trabajos, alejados de los sablazos disonantes que caracterizaron sus primeros dos lustros de existencia. Pero, como reza el dicho, “hay que tomar las cosas de quien viene” y, en el caso de este dúo, su reputación les precede y no tienen obligación alguna de sonar a adolescentes furiosas con justa razón contra el establishment eminentemente masculino del rock en aquel entonces –y que aún se mantiene, pese a los sustanciales avances–, aunque sí es cierto que hay mas guitarras aquí que en sus otros dos anteriores discos.

La voz de Tucker oscila y se expande constantemente, llegando a recordar a Patti Smith en tracks como el que da nombre al álbum, “Method” o “Shadow Town”, mientras que el bajo de Brownstein lleva brillos propios en canciones como “Worry With You” o “Favorite Neighbor”. Quizás el gran acierto de “Path Of Wellness” radica en ser capaz de reunir todos los trucos, nuevos y viejos, en una entidad incorpórea que, a la larga, se siente como un álbum estándar de Sleater-Kinney sin ser en esencia lo que todos conocieron de la banda a la sazón del tridente Tucker-Brownstein-Weiss. La fórmula implosión-explosión, que una vez Pixies patentara tácitamente, es parte del condimento que llevan “Tomorrow’s Grave” o “High In The Grass” y, por otro lado, la ya mencionada y característica disonancia polirrítmica aparece en “No Knives”, “Complex Female Characters” o “Down The Line”.

La analogía de los nuevos y viejos trucos funciona en varios niveles. Teniendo el control absoluto de la línea musical de este álbum en contraposición al anterior, que por ratos parecía más un supergrupo entre ellas y St. Vincent, tomaron toda la impronta del pop estrafalario de Clark y la llevaron a su propio terreno, uno donde las guitarras pueden sonar afiladas, pero al mismo tiempo servir de banda sonora para lo cotidiano; canciones amables que se relacionan con el oyente y viceversa, sin pasarse a la vereda de la power ballad o el pop alternativo, tomando la convenientemente peligrosa curva del rock americano estándar sin derrapar, pero tampoco sin bajar lo suficiente la velocidad para parecer cansadas o en extremo cautas.

Poco antes de la salida de “Path Of Wellness”, el dúo declaró en una entrevista no tener intención de querer agradar a los ortodoxos, ni seguir alimentando las ideas binarias y estáticas que han impuesto a Sleater-Kinney, y que todo este proceso iba a ser incómodo, difícil y muchas veces con errores, pero, a la larga, el trabajo del músico para seguir enfocado en lo que hace y sonar interesantes primero es para sí mismos y, a continuación, para los demás. Es salir del molde, arriesgarse y probar nuevas verdades sonoras. Visto así, “Path Of Wellness” cumple ese rol orgánico dentro de la cronología de la banda, en el que el futuro se abre con nuevos horizontes en los que sólo ellas sabrán cómo andar, con qué y hasta dónde van a llegar, y eso siempre va a ser un factor a considerar y agradecer en tiempos donde mucho tiende a lo falso.

Artista: Sleater-Kinney

Disco: Path Of Wellness

Duración: 38:57

Año: 2021

Sello: Mom + Pop