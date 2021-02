Foo Fighters – “Medicine At Midnight”

Dave Grohl sabe de trucos. Comerciales, por cierto. Todas las movidas orquestadas que ha presentado arriba de los escenarios han funcionado para llenar las páginas de noticias o virales, sin embargo, cuando se trata de música sus trucos son igual o más predecibles. La estampa de rock que explota la banda actualmente parece añeja, carente de sorpresa, anecdótica. Es así cómo se presentan con su décimo álbum, “Medicine At Midnight”.

Después de “Concrete And Gold” de 2017, y tras retrasos por la pandemia, Foo Fighters entregó las claves de lo que sería un nuevo camino: una aproximación a sonidos (aún) más de “estadio” y unos guiños al funk. Aquellos recursos aparecen con soltura en varios temas del disco, como los cencerros y el ritmo de “Cloudspotter”, y clásicos como “Shame Shame” o “Holding Poison”, pero no representan más aporte o riesgo. La banda se limita a sencillas guitarras, como intentando imitar a Prince, o bien, convertirse en hits de laboratorio para que, cuando vuelva la normalidad, se puedan explotar en grandes estadios o arenas.

Según la banda, “Medicine at Midnight” es un gran giro y una apuesta. Esto se nota en sus ritmos, que coquetean con el disco y la pista de baile, coros femeninos a lo largo de las canciones y una intención de evolucionar su sonido. Por supuesto que no es novedad que los liderados por Grohl viraron a esa dirección hace un tiempo, sin embargo, podría ser la primera vez que uno de sus álbumes carece de originalidad y sorpresa. Por ejemplo, recursos como baladas con guitarra acústica y una explosión final que pareciera que ya hemos escuchado en más de una ocasión (“Waiting On A War”), o el sello de la banda con cortes como la mencionada “Shame Shame” o “Making A Fire”, título que, con su festival de riffs, abre el álbum con muchísima energía.

Los puntos altos están, y vale la pena prestar atención a “Chasing Birds”, fórmula de balada que funciona gracias al timbre especial de Grohl en este tipo de canciones, “No Son Of Mine”, canción que sí es una apuesta interesante, donde es evidente la influencia de proyectos como “Them Crooked Vultures”, o de nuevo los riffs en “Love Dies Young”. Pero es la energía lo que hace de Foo Fighters una banda especial. Más allá de lo musicalmente débil en cuanto a propuesta que pueda parecer el álbum, explota las virtudes de sus miembros, cuya experiencia y trayectoria es innegable. Pero ¿lo de Foo Fighters es realmente una experiencia de banda o un monólogo/performance del personaje que cultiva Dave Grohl? Es una reflexión teniendo en cuenta el diseño sonoro del disco, pensado evidentemente para un contexto en vivo.

Foo Fighters dio un giro, explicitó sus referencias e influencias en entrevistas, pero aquello no se plasmó –o al menos no con la suficiente intención– en este nuevo trabajo. “Medicine At Midnight” pasa inadvertido para el nivel del grupo y también para la industria y crítica: es breve (no alcanza los 40 minutos), es vacío y no es más que sólo algo divertido y enérgico. El resto, sólo un intento de mantenerse vigentes.

Artista: Foo Fighters

Disco: Medicine At Midnight

Duración: 36:32

Año: 2021

Sello: RCA / Roswell Records