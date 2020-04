Fiona Apple – “Fetch The Bolt Cutters”

Cada cierto tiempo, el mundo del arte nos regala una obra que se distancia radicalmente del resto de la oferta existente; de esos aciertos tan excepcionales, que hacen difícil pensar que no vayan a formar parte del panteón de honor del imaginario colectivo. En el mundo de la música habitualmente se trata de álbumes desafiantes, que obligan al oyente a escuchar con mucha atención. En ningún caso hablamos de entregas que se puedan disfrutar como música de fondo; de hecho, ni siquiera están pensados para compartirse en grupos, sino que este es el tipo de discos que exigen tiempo y un buen par de audífonos para recién comenzar a entender el mundo que el artista firmante nos quiere compartir. Justo en momentos donde el día a día se ha hecho tremendamente difícil y perturbador para muchos de nosotros, “Fetch The Bolt Cutters” de Fiona Apple llega a regalarnos la oportunidad de asistir al debut de una de estas obras excepcionales.

Ocho años pasaron desde “The Idler Wheel…”, el cuarto disco de Fiona Apple. Un álbum arriesgado, acústico, lleno de emociones contrapuestas y arreglos provocadores, todo sumado a su interpretación única, que ha hecho de su calidad interpretativa una marca registrada. Desde entonces, prácticamente sólo silencio, inquietante de cierto modo, pero habitual para una artista que en 25 años de carrera recién llega a su quinto trabajo de estudio. Y es que pareciera que en el mundo de la neoyorquina todo se cocina a fuego lento, meticulosamente calculado, y cada aspecto tiene que madurar y encontrar ese punto perfecto para poder ver la luz. Sin ir más lejos, “I Want You To Love Me”, corte que abre este nuevo trabajo, hace siete años esperaba pacientemente su oportunidad para debutar como parte de un larga duración.

Por fortuna, desde el comienzo del álbum es evidente que Apple no ha perdido nada de su genialidad. La manera de golpear/acariciar el piano, la intensidad en la forma de articular cada frase, el permanente transitar entre suavidad y crudeza, y la inquietante simpleza de las percusiones de “I Want You To Love Me”, hacen de este corte el pasaje perfecto para volver a sintonizar con el mundo de la neoyorkina. De ahí en más, la placa se llena de momentos que rayan en la perfección. Por el lado de los cortes que explotan un ritmo frenético y adictivo, destacan “Shameika”, gigante a la hora de graficar una cotidiana historia de abuso y supervivencia, “Relay”, que combina ritmos de aire tribal con otros de identidad blues, y la incombustible “For Her”, llena de juegos vocales de espíritu góspel, que paulatinamente construyen un maravilloso festín sonoro, claramente pensado para a sacudirnos en lo rítmico y, al mismo tiempo, golpearnos en lo lírico, llamándonos a extirpar de una vez por todas el silencio cómplice que suele rodear a los casos de violencia sexual.

Por otro lado, en la esquina más pausada del larga duración, se siguen sumando los aciertos. “Fetch The Bolt Cutters” utiliza artículos domésticos para dar vida a la particular base de percusión de este increíble track acerca de romper cadenas. “Under The Table” apunta en la misma línea lírica que el corte que da nombre al álbum, anotándose además un increíble crescendo en el teclado y los vocales hacia el final. Por su parte, la fantástica trilogía de “Ladies”, “Heavy Balloon” y “Cosmonauts” se encarga de seguir sumando clase y nuevos ingredientes sonoros, utilizando para esto pasajes de identidad soul, funk e incluso abierto pop baladero. Hacia el cierre, “Drumset” mantiene las cosas entretenidas, mientras que “On I Go” nos vuelve a poner en modo lírico (“hay que seguir adelante a como dé lugar”), al mismo tiempo que nos provoca en lo musical con sonidos más cercanos al hip hop que a la linea rock jazz a la que Apple nos tiene más habituados.

Luego de 50 minutos de escucha es imposible abstraerse de la grandiosidad del trabajo que nos regaló Fiona Apple. “Fetch The Bolt Cutters” tiene todo lo que normalmente buscamos en un disco. No sólo es innovador y desafiante en lo musical –donde se aventura sin contemplaciones a utilizar recursos no tradicionales para dar vida a un universo sonoro ecléctico, pero al mismo tiempo seductor, dinámico y, sobre todo, entretenido–, sino que, además, sin tratarse de un álbum conceptual, en la vereda de lo lírico nos sumerge en un imaginario que sistemáticamente nos llama a levantar la voz y liberarnos de lo que sea que pueda poner en riesgo el completo desarrollo de nuestro potencial, y en esa línea se trata de un trabajo tremendamente compacto y coherente. Luego un cuarto de siglo de carrera musical y con un catálogo francamente excepcional bajo el brazo, Fiona Apple ha alcanzado un punto que muy pocos artistas consiguen abrazar, ese donde el grado de control, claridad y seguridad en su mensaje es tan contundente, que termina conquistando al mundo de manera transversal.

Artista: Fiona Apple

Disco: Fetch The Bolt Cutters

Duración: 51:54

Año: 2020

Sello: Epic