Fear Factory – “Aggression Continuum”

Con dos lanzamientos anteriores, Wolf Alice despliega hasta ahora su mejor trabajo. La banda inglesa se lanza con melodías explosivas y cargadas a la atmósfera, moviéndose entre el dream pop e incluso el shoegaze como referencia. Su apertura con “The Beach” es el ejemplo perfecto de ese tinte etéreo que de fondo resuena en cada una de las canciones de “Blue Weekend”. Así, el corte seco da paso a una activa “Delicious Things”, de interesante bajo y arreglos.

Un disco de estas características siempre es grato de descubrir no sólo en una primera escucha, sino que en varias. Las capas, en primer lugar, se van apreciando con mayor detalle y pareciera que mutan en nuevas formas, dotando a las canciones de una identidad y energía única. Un repaso por cada uno de esos tracks no sería raro en este texto, y es que cada una compone un completo mundo: “Lipstick On The Glass” es oscura e incluso un poco densa, gracias a la voz de Ellie Rowsell, demostrando todo su rango, y hacia la mitad, “Smile” se atreve con los sintetizadores. De ahí en más, “Blue Weekend” se torna más colorido y atrevido.

Hay muchísimos detalles que hacen de este álbum una experiencia más que interesante. Es un trabajo sólido y maduro de una banda que ya venía demostrando aquello en “Visions Of A Life” (2017), pero que acá condensan muy bien. Fundir todos esos detalles y elementos en un solo trabajo no es tarea fácil, y Wolf Alice parece haber dado con la fórmula gracias a la ayuda de Markus Dravs en la producción (Arcade Fire, Coldplay, Björk). El coro pegajoso de “How Can I Make It OK?” pareciera estar sacado de un single de Haim y la voz de Ellie de algún éxito de The Gathering. Esas comparaciones tan disonantes son clave para entender un disco lleno de referencias y seguridad como “Blue Weekend”. Si bien, sonoramente no propone nuevas líneas, se atreve con un giro interesante a lo que podríamos considerar dream pop, subiendo un poco la velocidad y entregando calidez a las atmósferas que predominan.

No es un álbum volátil, sino que resuena con fuerza en cada track. “Feeling Myself” aparece en esa línea, una canción suave y explosiva hacia el final, que es la antesala de uno de los puntos altos del álbum, la suave pero estridente “The Last Man On Earth”. Los dos tracks que cierran el trabajo podrían encajar más hacia la mitad, o bien ser prescindibles ante el buen cierre de la canción anteriormente mencionada, sin embargo, vale la pena revisarlo en su totalidad y comprender el concepto global de un álbum que a primera vista parece sencillo, pero que se hace cada vez más complejo.

Wolf Alice se atreve con un disco muy completo a la fecha, demostrando solidez en la composición y producción, paseándose por grandes referentes y entregando un sonido que no es único, pero sí atrevido y con identidad. De aquí en adelante, la banda puede proponer incluso más y posicionarse como uno de los proyectos más interesantes de este tiempo, mezclando lo clásico con sus propias inquietudes.

Artista: Wolf Alice

Disco: Blue Weekend

Duración: 40:08

Año: 2021

Sello: Dirty Hit