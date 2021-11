Explosions In The Sky – Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)

Pareciera que durante toda su carrera Explosions In The Sky está haciendo la misma canción una y otra vez. Los recursos de los de Texas son marca registrada de lo que podría denominarse la escuela norteamericana del post rock, y luego de cinco años de silencio, pareciera confirmarse la tónica. No es que hayan perdido originalidad, pero el atrevimiento es poco.

Si bien, “Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)” está pensado y diseñado para el documental de la PBS sobre el parque nacional del mismo nombre, las 20 canciones trabajan en conjunto y en función de las imponentes imágenes de la cinta, pero también como un álbum completamente separado de la agrupación, esto porque Explosions In The Sky explota y explora los recursos cinemáticos en cada una de sus composiciones, creando la ilusión de una banda sonora constante. Acompañados de elementos hasta ahora atípicos en su propuesta, como guitarras acústicas, el uso de slide, arreglos de cuerda, diversas percusiones y otros artilugios (como campanas o timbres), Explosions In The Sky toma un riesgo interesante al incorporarlos, más allá del uso práctico para ciertos pasajes del film.

Por eso las canciones de la banda funcionan de aquella manera práctica: muchas veces necesitan del apoyo visual debido a su naturaleza, haciendo que sirvan para musicalizar lo que sea. En este caso, Explosions In The Sky aprovecha de buena forma lo que ofrece el documental para transmitir sensaciones en los acordes de “Spring” o “Nightfall”, y recurre a sus recursos clásicos para emocionar en “Owl Hunting”, “Cubs” y “Pallid Bats”.

Esos recursos, tan únicos y ya clásicos de Explosions In The Sky, son un punto a considerar: si bien, hace un par de canciones se valían de artilugios como agregados nuevos a su propuesta, esta jugada pareciera no servir más que para adornar sus pasajes, pero proponen poco. Resulta poco motivante a ratos escuchar los mismos acordes y guitarras que la banda viene haciendo desde “The Earth Is Not A Cold Dead Place” (2003) o “All Of A Sudden I Miss Everyone” (2007), las mismas baterías en tono de marcha, crescendos, y los delay y loops del guitarrista Munaf Rayani y su gusto por las atmósferas.

Este 2021 marcó el regreso de bandas importantes del post rock, como Mogwai con “As The Love Continues” y MONO con el excelente “Pilgrimage Of The Soul”, dos íconos del género con una vasta trayectoria y un punto en común en sus últimos trabajos: la capacidad de proponer algo más allá de sus posibilidades y mantenerse como estandartes del género. Lamentablemente, la escuela norteamericana con Explosions In The Sky a la cabeza pareciera quedarse en el uso del lugar común y, pese a tener todas las herramientas a su favor, no es capaz de dar un giro más peligroso a su propuesta con “Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)”.

Explosions In The Sky opta por romper cinco años de silencio con un soundtrack que bien podría ser un calco de cualquiera de sus otros trabajos. Si bien, este tipo de trabajos puede disfrutarse por sí solo, vale la pena echar un ojo al correcto documental y complementar la experiencia que sólo Explosions In The Sky puede brindar, pero sin mucha sorpresa, variedad, ni actitud en lo musical.

Artista: Explosions In The Sky

Disco: Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)

Duración: 56:33

Año: 2021

Sello: Temporary Residence