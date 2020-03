Envy – “The Fallen Crimson”

Han transcurrido tres décadas desde que Stone Temple Pilots fuera parte de los grandes del grunge, tiempo esplendoroso que, años después, se vería impactado por varios sucesos que afectaron a la banda. La partida de su vocalista original Scott Weiland, quien, luego de su segundo disco, “Purple” (1994), se vio involucrado en una serie de problemas con drogas, siendo el inicio de varias pérdidas que sufriría el grupo. Esto porque Weiland retornaba tras su recuperación, pero en 2013 era expulsado por una banda que aún no sabía que debería lidiar con hechos más rotundos, como la muerte del mismo Weiland en 2015 y, posteriormente, en 2017, la de quien lo sustituyó, Chester Bennington. Ambos sucesos, ocurridos en trágicas circunstancias, ineludiblemente han marcado la historia artística de Stone Temple Pilots y hoy claramente este lanzamiento es una evidencia que arroja los sentimientos de dolor y esperanza de estos corazones llenos de pulso rockero.

“Perdida” es el segundo disco de la banda, luego de haber reclutado a Jeff Gutt como vocalista, y con sus diez canciones acústicas hace alusión a todo este deambular doloroso que en algún momento debía salir de esos cuerpos. Es así cómo la serena introducción de “Fare Thee Well” despeja todo posible recuerdo de la guitarra poderosa y rabiosa de siempre, para dar paso a este descubrimiento que late como una declaración de resiliencia y promesa.

La ruta que despliega el álbum está llena de brisa madura, que se expresa cuando ya no hay vergüenza ni temor a decir de qué están hechos. Muy por el contrario, en este lanzamiento declaran a gritos melodiosos cómo la historia les ha causado heridas y cómo, a pesar de aquello, hay fe de continuar con todo lo que tienen dentro y que los ha llevado a este lugar de absoluta verdad.

Reencontrarse con la banda de esta forma se convierte en una mezcla de extrañeza con curiosidad. Se sabe que son ellos y, desde ahí, se permite el ingreso a este escenario íntimo y otoñal, donde se abre espacio a instrumentos novedosos para sus producciones, como flauta, saxofón y violonchelo, buscando su lugar entre el bajo y la guitarra. Es un exquisito deambular por esa tristeza que sostiene historias reales, porque este álbum se impone como un testimonio de reconciliación con la vida y sus devenires. Se acepta a este Stone Temple Pilots procesado bajo las circunstancias y “Three Wishes” ayuda a volver a tenerlos, incluso con Gutt que aquí suena con aires a Weiland, ¿o es que se busca inevitablemente a Scott y no se puede encontrar? La melancolía trae la certeza del dolor y potencia lo que aún queda por perseguir.

“Perdida” se refuerza a sí mismo en su cadencia y desnudez, y probablemente la banda resguarda su origen creativo bello y tranquilo, entonces se aprecia y se almacena; se contradice con su historia, pero se le hace parte de ella. El disco está lleno de honestidad, con una energía taciturna e instrumental en constante despedida y, pese a toda esa nobleza, no permite dejar de pensar en la fuerza de lo que fueron con Weiland y qué recorridos harían hoy junto a él.

Con este nuevo álbum, Stone Temple Pilots no es lo que solía ser, pero sí es un momento de franqueza que amerita respeto, pues está lleno de calidad en sus intervenciones de vientos, toques de folk y solos de guitarra. No está escrito en piedra que deben ser los de siempre, pero sí se les podrá pedir que no dejen que la muerte se lleve la fuerza, el desgarro y la potencia de sus melodías, que hasta en el escenario más desenchufado seguirán siendo inolvidables.

Artista: Stone Temple Pilots

Disco: Perdida

Duración: 45:34

Año: 2020

Sello: Rhino Records