Ensiferum – “Thalassic”

Primero que todo, son necesarias dos aclaraciones: primero, que no es posible hablar del dance punk sin incluir a los afincados en Nueva York y originados en California !!! como parte necesaria y comprensible del estilo, un híbrido comercialmente más accesible entre lo estimulante del punk (y del rock en lineas generales) y lo hedonista de la electrónica, aunque bien puede prescindir de sintetizadores en varios momentos. Y la otra, y quizás menos importante a la hora de referirse a ellos, es que se pronuncia “chk chk chk”, podría nombrarse con otras onomatopeyas, pero la convención universal terminó por decantar en la mencionada. Dicho esto, y a caballo sobre una discografía prolífica, con ocho álbumes más una gran cantidad de singles en más de dos décadas de historia, llegan al caótico 2020 con “Certified Heavy Kats”, trabajo que transita entre la delgada línea entre el EP, por su cantidad de canciones, y el álbum de estudio como tal, por su duración.

Si bien, la esencia del grupo radica en su formato de banda, ya habían explorado campos más sintéticos desde “As If” (2015), reposando en estructuras más disco o house, abandonando (aunque no del todo) otras pretensiones conceptualmente político-sociales y entregándose a la pista de baile de manera más natural. “Certified Heavy Kats” no es la excepción, iniciando con “Do The Dial Tone” y su caja de ritmos acid house, pero muy en la onda de “Loaded” de Primal Scream, adornado por ambientes y efectos sintetizados, destacando la ausencia del bajo clásico del rock & roll, frecuencia ocupada en esta ocasión casi en su totalidad por el beat grueso y profundo, aunque las cuatro cuerdas pasan a tomar parte preponderante en “Maybe You Can’t Make It”, arrimándose al slap tan característico del funk y del cual han bebido durante toda su carrera, sumándole arreglos sonoros que le pegan al palo del deep house, pero con una batería inusualmente frenética.

“Tighten The Grip” es a grandes rasgos un compendio del sonido !!!, sin embargo, más cercano a la reinvención que llevó a cabo en “Wallop”, su larga duración del año pasado, donde revisitaron el afán lúdico de sus primeros álbumes desde la perspectiva ya menos orgánica: una canción con componentes sintéticos, emulando bronces y un ritmo reverberante a medio tiempo, que también utilizan en “Let It Fall”, filtrado de forma sucia en contraposición a la composición elegante que roza el soul y el R&B. Un elemento interesante dentro de todo el álbum es “Wonderful Life”, la que cuenta con un sample de contrabajo en loop durante casi todo el track, con otros elementos que emulan fuentes orgánicas.

Movido por la misma pretensión a medio tiempo está “Take It Easy”, con un sample difícil de aparejar a algún instrumento real, apareciendo de forma incesante durante toda la canción, pero sobreviviendo más que dignamente gracias a las armonías vocales, a las voces femeninas que la llenan y al añadido de unos breves licks de guitarra fuertemente pasados por efectos. Al final, y para suerte de un álbum que venía en picada en términos de potencia, aparece “Walk It Off”, un pseudo house de gran factura, con riffs funk de guitarra y la destacada voz de Meah Pace, pieza fundamental también en “Wallop”. A todas luces, todo un intento más de abrazar el eclecticismo y la desinhibición característicos de la banda.

Si bien es cierto que este no es su mejor trabajo, porque por ratos se siente que no tiene un gancho principal del cual agarrarse o un aspecto distintivo que lo separe del resto y lo convierta en material de referencia para el futuro, sí es un intento de, como el mismo vocalista Nic Offer declaró, “explorar las fronteras de lo que hacemos y probar un montón de cosas distintas para traer algo fresco”, y en realidad eso sí lo consiguen. Si no existiera !!! antes de “Certified Heavy Kats”, esto sería una revelación a tener en cuenta y un sonido nuevo a seguir, pero como a a la banda su reputación le precede, esperamos algo mucho más fresco y vivaz de ellos. Sus conciertos los avalan, y de hecho en Chile mismo ya los hemos tenido en vivo un par de ocasiones, y son una máquina de groove para sudar y bailar. Y dado que estamos en épocas donde todo intento de alegrar cualquier espacio del alma se agradece, pues hay que agradecérselos.

Artista: !!!

Disco: Certified Heavy Kats

Duración: 32:31

Año: 2020

Sello: Warp Records