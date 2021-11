Emma Ruth Rundle – “Engine Of Hell”

En situaciones de crisis, es complicado alinear las emociones con lo que se piensa o analiza, pero ese acontecer no siempre tiene buena traducción en las manifestaciones artísticas, sea estática o dinámica. Por ello llama tanto la atención cómo Lindsey Jordan consigue un retrato variado, colorido, pero también caótico del sentimiento de crisis interna en su segundo disco como Snail Mail, “Valentine”. Aunque ya no es un proyecto solista, sino que un trío, sigue siendo su voz y la modulación del mensaje lo que separa estas canciones del resto de sus contemporáneas.

Breve e intenso, “Valentine” es un álbum cuyo momentum viene desde las distintas piezas que conforman un acertijo directo, pero no por ello menos complejo: qué es el desamor, cómo afecta el presente, el pasado, y le cierra puertas a lo que viene después. De forma experta, Lindsey va cruzando diferentes posibles respuestas, desde la explosión del quiebre de un corazón en “Valentine”, hasta la añoranza y desesperanza que hay en el acto de extrañar de “Mia”.

Pero no sólo se trata de lo cantado, sino de cómo se hace. Podría haber vulnerabilidad, sensibilidad melosa o un ánimo cercano al cliché, pero la enunciación está dispuesta en una vara más alta, con detalles, con matices, con ciertos quiebres. En muchas canciones hay disonancias entre el compás de lo cantado con el resto de los instrumentos, no mencionando la incomodidad, sino que viviéndola. En vez de eso, hay referencias a cómo poder desintoxicarse de alguien (“Ben Franklin”), cómo la idea de una persona no es lo mismo que esa persona en realidad (“Madonna”), o también revivir momentos sueltos, sin contexto, casi como algo externo (“c. et al.”).

Instrumentalmente, Snail Mail tiene un sonido más variado en “Valentine”, comparado con “Lush” (2018), pero no hay un abuso de elementos nuevos. A veces hay teclados más electrónicos o, en otras, hay una cuota folk ligada a los instantes más vulnerables de un disco que no exagera en ello. Es que para Lindsay la transparencia no viene desde la experiencia contada, sino que desde la búsqueda de la potencia que podría llegar de la recuperación, en algún momento, escondido tal vez, pero sin pesimismo.

Puede tener que ver con el proceso de desintoxicación de sustancias por el que la misma artista pasó entre un disco y otro, algo que indicó en entrevistas que la hizo madurar de forma anticipada, haciéndose cargo de sus errores y tomando responsabilidades. Aunque no hay mención de este tipo de experiencias más allá de un par de metáforas en “Ben Franklin”, sí es este giro en la forma de ver y vivir lo que convierte a cada track en un plano cada vez más profundo en las emociones de la crisis descrita en el disco.

Los corazones se quiebran, pero como el kintsugi, son las uniones de los trozos resquebrajados los que dotan de un mapa a este territorio figurado, y en “Valentine” se pueden escuchar los pasos que los recorren. Snail Mail comanda cada movimiento con la experiencia de quienes llevan mucho rato en esto, sopesando la sorpresa de que una artista de 22 años entregue un material de tan alto vuelo y con resultados tan satisfactorios como devastadores.

Artista: Snail Mail

Disco: Valentine

Duración: 31:34

Año: 2021

Sello: Matador