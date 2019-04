El Álbum Esencial: “Doolittle” de Pixies

En el estado actual de la música extrema, es poco probable que en el corto plazo exista un disco que sea trascendente para todos los fanáticos. Es improbable que alguna vez tengamos un “Master Of Pupppets” de esta generación; es decir, aquel que marque un hito y dicte cátedra respecto a cómo se deben hacer las cosas. Esto tiene múltiples factores, que ciertamente requieren un análisis por separado, pero quizá uno importante a mencionar es la diversidad cultural de lo que se entiende por “metal” en la actualidad. De ahí que bandas como Periphery sean ajenas a aquellos más cercanos al estilo más clásico y queden fuera del radar más apegado al tronco común de bandas como Metallica, Slayer o Megadeth.

En ese contexto, es imposible que “Periphery IV: Hail Stan”, el sexto LP de Periphery, sea un disco señero para el futuro del rock pesado en general, sin embargo, tiene los méritos de sobra para ostentar tal título en el círculo más reducido del metal progresivo de esta época. Y es que el nuevo opus de la banda liderada por Misha Mansoor destaca por su versatilidad, libertad compositiva y carencia de compromiso con etiquetas preestablecidas. Este álbum contiene un potencial difícil de mesurar en lo inmediato, dada las múltiples lecturas que se pueden hacer del mismo y que hacen parecer que al interior de la banda conviven en realidad tres distintas, pero que comparten la idea base de explotar a más no poder dos ámbitos: modernidad y complejidad.

De partida, está el cariz más pesado del quinteto. “Blood Eagle” es agresión pura, sin matices y directa al mentón. Lo importante acá es que se aleja –dentro de lo posible– del djent más masivo (si es que existe tal género y no es sólo la excusa para copiar los riffs de exponentes como Meshuggah). Las guitarras más ambientales se intercalan con los riffs filosos y con un Sotelo que sin duda está en un estado superlativo. Algo similar ocurre con “CHVRCH BVRNER”, que es otro ataque sin escalas, aunque no tan cohesionado como el corte anterior, lo que lo vuelve más prescindible. “Follow Your Ghost”, aunque más baja en velocidad, denota que el quinteto aún puede echar mano a estructuras compositivas ya ocupadas en su repertorio sin perder frescura.

Luego el álbum nos lleva a esa zona más innovativa de Periphery, en donde los recursos de la música pop toman protagonismo. Estos parajes son aquellos que podrían alejar de la banda al rockero más duro, pero que sin duda hacen que “Periphery IV: Hail Stan” no sea un disco más. “It’s Only Smiles” es una composición más cercana al emo que al metal, gracias a un Spencer Sotelo que derrocha una versatilidad encomiable. “Garden In The Bones” es otro corte pausado, con una melodía pegajosa, bastante similar a canciones que encontrábamos en “Juggernaut: Alpha” (2015). Finalmente, en esta línea destaca “Sentient Glow”, la que, a pesar de tener un patrón de batería bastante rápido y guitarras intensas, la vocalización limpia de Sotelo le da una textura similar al metalcore, ajena a un metal pesado, verbigracia además de un interludio que frena la fuerza del tema y le entrega una agradable sensación de grandilocuencia.

A continuación están los aires de libertad y frenesí creativos, que son siempre bienvenidos en un ambiente cada vez más ahogado por las estructuras de los géneros y sub géneros. “Reptile”, la canción con la que inicia el álbum, es sin duda el epítome de esto: inclasificable a más no poder, desbordando energía y con los cinco miembros de la banda contando con espacio para resplandecer: Holcomb, Bowen y Mansoor arrojan toda su técnica a través de riffs afilados, escalas imposibles y melodías suaves, todo en un mismo conjunto sonoro que sobrepasa los 16 minutos; para qué decir de la calidad de Matt Halpern, quien no desfallece y, por el contrario, encuentra los espacios para brillar a través de tiempos complejos que crea tras el kit de batería. Quizá la única mácula, es que hay partes bastantes interesantes que se pierden en su excesiva duración, sobresaturando la canción. En tanto, “Crush” abiertamente electrónica, da cuenta de esta emancipación, pero se asemeja más un remix que a un corte en sí mismo, evidenciando cierta inconsistencia en su inclusión.

En suma, “Periphery IV: Hail Stan” no será un álbum que marque una época para todo el espectro del metal, pero definitivamente debe estar entre lo más destacado del año, pues es la consagración sonora de un Periphery despojado de etiquetas. El disco reboza en libertad y creatividad, lo cual se puede apreciar en su mejor corte, “Satellites”: moderno, libre, épico y complejo, es un resumen perfecto de este álbum y los valores que la banda quiere plasmar.

Artista: Periphery

Álbum: Periphery IV: Hail Stan

Duración: 63:36

Año: 2019

Sello: 3DOT Recordings