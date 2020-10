Disclosure – “ENERGY”

No son pocas las ocasiones en que proyectos musicales se ven consumidos por pretensiones creativas que terminan deteriorando las relaciones interpersonales de sus miembros. Fue esa la causa del naufragio de June Of 44, pioneros del post rock y math rock, que terminaron estrellándose con su propia ambición experimental. Tan accidental e inesperado como fue el quiebre de la banda en 1999, fue su regreso en 2019, y mayor asombro aun significó que este retorno se materializara un año después en lo que podría ser considerar un disco póstumo en vida, donde los estadounidenses redescubren la música que quedó inacabada décadas atrás.

En entrevistas tras la reunión, los de Louisville han señalado que una de las intenciones de la banda era atreverse a tantear las posibilidades que la innovación tecnológica de la última década del siglo XX les brindaba. En ese sentido, no es extraño que la apertura de “Revisionist: Adaptation & Future Histories In The Time Of Love And Survival” esté a cargo de “A Chance To Cure Is A Chance To Cut Your Face”, una pieza electrónica realizada por el dúo de electrónica experimental Matmos, quienes mezclan una serie de loops de improvisaciones en vivo de June Of 44, algo que justamente fue uno de los objetivos que intentaron materializar fallidamente en “Anahata” (1999), su último LP antes del parón.

Los dos temas que le siguen son justamente reinterpretaciones de tracks encontrados en dicho álbum: “ReRecorded Syntax” una versión con nuevos arreglos de “Recorded Syntax” y una interpretación extendida de “Cardiac Atlas” que, a base de cambios de intensidad, pone énfasis en dibujar una atmósfera introspectiva, algo nostálgica, como queriendo unir el pasado con el presente. Cerrando esta primera mitad aparece “Post-Modern Hereditary Dance Steps”, una versión resumida y con letra de uno de los temas instrumentales presentados para el EP “In The Fishtank 6” (1999).

Ya en la segunda mitad del LP, nos encontramos nuevamente con la experimentación electrónica, esta vez a cargo de “A Past To Face”, mezclada por John McEntire, baterista de Tortoise y quien fue productor de este retorno discográfico. Luego, el álbum continúa con la lógica de revivir material de anteriores lanzamientos, primero con “No Escape, Levitate”, una versión alternativa con cambios líricos del tema “Escape Of The Levitational Trapeze Artist”. Posteriormente, se presenta una reinterpretación del tema “Generate”, también de “In The Fishtank 6”. Como track de cierre encontramos “Paint Your Face”, tema grabado en 1996, que tras 24 años ve la luz, y que posteriormente evolucionaría hasta ser conocido como “Cut Your Face”, pista del disco “Four Great Points” (1998), el que para muchos definió el sonido de June Of 44.

Melómanos quisquillosos podrán señalar que este es sólo un álbum de rarezas o lados B, típicos de ediciones de aniversario. Sin embargo, tal como lo sugiere su portada, “Revisionist: Adaptation & Future Histories In The Time Of Love And Survival” va más allá y se nos presenta como un acto de arqueología sonora. Hay que señalar con precisión que estas no son simples reversiones, sino que estamos ante una banda que se reconcilia con su pasado, culminando un proyecto que se vio truncado de forma estrepitosa. Es en base a lo anterior que estamos ante una producción que, tras su análisis, tiene la virtud poco habitual de evocar un par de preguntas: ¿Las obras de arte, particularmente en la música, se constituyen como tales en el proceso creativo o en mercancía socializada como producto acabado? ¿Reinterpretaciones, relecturas y/o reversiones son obras de arte en sí, o simplemente meras reproducciones técnicas?

Artista: June Of 44

Disco: Revisionist: Adaptation & Future Histories In The Time Of Love And Survival

Duración: 34:31

Año: 2020

Sello: Broken Clover Records