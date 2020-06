Diet Cig – “Do You Wonder About Me?”

La historia de este duo neoyorkino es simple: dos amigos se conocieron en una tocata local y empezaron a componer música juntos, con la excepción de que su vocalista, Alex Luciano, quien no había tenido ninguna experiencia musical antes de comenzar el proyecto. Esa sincronía, mezclada de entusiasmo y amateurismo, rápidamente se vio reflejada en el áspero primer LP de Diet Cig, “Swear I’m Good At This” (2017).

Cuatro años después, la banda vuelve al ruedo con “Do You Wonder About Me?”, un álbum donde han decidido dejar de lado el sonido lo-fi para dar el salto a un formato más probado, pero no menos agresivo dentro de su estilo. Este período de madurez se siente y es un aire fresco, algo que es posible percibir en los primeros minutos de “Thriving”, el corte que introduce los nueve temas posteriores. El juego vocal de Luciano, junto a sus riffs de guitarra, descansan cómodamente en las influencias de, por ejemplo, Liz Phair, que ha sido clave y ha hecho escuela con proyectos actuales en la línea de Soccer Mommy, Colleen Green o Snail Mail.

Es interesante la forma en que Diet Cig dialoga precisamente con ese tipo de rock noventero con guitarras agradables, pero agresivas a ratos, encajando perfectamente en su renovada idea de noise pop. La imagen del dúo se fortalece en los tres primeros tracks, de simples y sencillos arreglos, corta duración y buenas letras. Así se escucha en “Night Terrors”, donde Luciano expone tópicos como la ansiedad y las pesadillas, temas más que posicionados en tiempos de pandemia, incertidumbre y encierro.

Cada canción de “Do You Wonder About Me?” no supera los tres minutos de duración, sin embargo, no suenan vacías ni carentes de elementos; al contrario, se presentan robustas y certeras en cuanto a lírica y sonido. Y de eso se trata la madurez musical y emocional de este proyecto. Pese a ser un álbum breve, también hay espacios de experimentación, como “Priority Mail”, un interludio en piano de 53 segundos que se quiebra con una de las mejores canciones del disco, “Broken Body”, de riffs pesados y hasta con toques dream.

Si bien, su primer álbum transitaba de manera más caótica entre canciones suaves, pero cercanas a una línea más pop punk o hardcore, aquí la banda sintetiza muy bien esa idea de compresión de los elementos. Ejemplos de lo anterior se pueden escuchar en la velocidad en “Flash Food”, la canción más agresiva del álbum, o los experimentos en “Worth The Wait”, con la voz desnuda de Luciano más una guitarra acústica hasta un cierre con un paneo de elementos electrónicos.

Con “Do You Wonder About Me?” Diet Cig dibuja un panorama fresco, que además dice mucho sobre su relación como dúo y sobre cuando se trata de crecer juntos. Desde siempre la música ha jugado un rol relevante en la vida cotidiana, y precisamente hoy en día es posible encontrar en este tipo de discos una compañía que conversa e invita.

Artista: Diet Cig

Disco: Do You Wonder About Me?

Duración: 24:38

Año: 2020

Sello: Frenchkiss Records