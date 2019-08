Diego Lorenzini estrena colaboración junto a Erlend Øye: “Me Voy A Valparaíso”

Desde su debut, METZ dejó de lado la chapa de novedad o promesa, sepultando los adjetivos bajo una densa capa de riffs y distorsión. El noise había encontrado en Canadá al mejor huésped, y es que sin timidez el trío se hizo dueño de la presión que los catalogaba dentro de todos los estilos posibles relacionados al ruido. Su debut homónimo de 2012, un macizo de once tracks, reverberó en los exigentes oídos de todos quienes buscaban guitarras sin pretensión y canciones con esencia garage, directas y aplicadas.

Así, sin más, los de Ontario dieron con la receta perfecta y se preocuparon de lo importante: la música. Canciones efectivas, pero con pocos matices, es lo que se pudo apreciar en “II” (2015). Su segundo largo se oye más maduro y atrevido, sin embargo, esa atenuación de su sonido pareciera no proponer novedad. Ello cambió con el lanzamiento de “Strange Peace” (2017), producido por Steve Albini y que dotó a la banda de una línea más melódica, nuevas experimentaciones y guiños a todos los clásicos noventeros como complemento de sus nuevos aires.

Como una manera de celebrar diez años de carrera e intensas presentaciones en vivo por todo el mundo (con dos visitas a nuestro país), la banda decidió agrupar en 12 tracks todo el material inédito y lados B que los ha mantenido vigentes desde aquel último disco. Se trata de “Automat”, que repite la fórmula revisitando una gran cantidad de material regado en EP’s y singles. La necesidad de cohesión de estas canciones en un largo era urgente para una banda inquieta y caótica.

“Automat” abre los fuegos con la demoledora “Soft Whiteout”, marca registrada del trío, y continúa en la misma senda con “Lump Sums”, un tema mucho más melódico y experimental. Aquí METZ se atreve a proponer más con otros efectos, una duración mayor y nuevos elementos en la composición. El álbum continúa sin descanso hasta las intensas “Dirty Shirt” y “Can’t Understand”.

¿Qué escuchamos cuando escuchamos a una banda como METZ? Estrés, paranoia y un presente caótico es lo que la banda pretende plasmar en sus letras. Sin mayores conceptos o figuras líricas, sus canciones reflejan estados modernos bajo los chirridos de la afilada guitarra de Alex Edkins, el bajo inmerso de Chris Slorach y las baterías de Hayden Menzies. El epílogo queda a cargo de las ya conocidas “Pure Auto” y “Eraser”, dos temas que comparten intensidad y distorsión con guitarras que transitan entre Nirvana o cualquier formato punk. En su mayoría, canciones breves, para nada ligeras y que no dejan espacio para el descanso.

El lugar común dice que METZ es un torbellino de canciones ásperas; un manual de estilo del ruido armónico que parecía venir de capa caída –con excepciones, como lo que hace Ty Segall o A Place To Bury Strangers–, pero que se refugió en un trío que está lejos de las pretensiones y que no carece de actitud en un estudio o arriba del escenario. Si bien, el sonido de METZ no busca proponer más allá que sutiles cambios a sus líneas melódicas, sabe cómo diferenciarse entre sí para entregar canciones capaces de alterar los sentidos o potenciar sentimientos.

Artista: METZ

Disco: Automat

Duración: 43:05

Año: 2019

Sello: Sub Pop