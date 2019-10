Diego Lorenzini – “De Algo Hay Que Morir”

Casi como una poeta del “Hágalo Usted Mismo” o filosofía DIY de habitación adolescente estadounidense, emergió el nombre de Frankie Cosmos, alter ego de Greta Kline y cuya identidad terminó madurando en el nombre oficial del proyecto que comparte junto a Luke Pyenson, Alex Bailey y Lauren Martin, ahora en formato cuarteto. Durante el renacer post 2000 de la estética lo-fi y DIY en internet, Frankie Cosmos apareció con un puñado de buenas, tiernas y suaves canciones, que decantaron en un primer LP, “Zentropy” (2014), se consolidaron en el excelente “Next Thing” (2016) y dieron un giro en “Vessel” (2018).

Hoy, en “Close It Quietly”, Frankie Cosmos se encuentra como banda tras un largo ruedo y da muestras de sabiduría en las composiciones que ya vienen trabajando como equipo. Así, el largo inicia con “Moonsea”, de melodía y sonido marca registrada de la banda, pero con una sola excepción: su cambio sincopado en la mitad y detalles en los arreglos hacen que este nuevo aire suene fresco e incluso más agresivo. Sin perder esa calidez y armonía que caracterizan a la fina voz de Greta, “Cosmic Shop” continúa el trazado original de composiciones suaves. Sin atreverse a más, esta etapa resulta en un par de canciones caladas en relación al sonido del que se ha apropiado Frankie Cosmos, algo que también es notorio en cortes como “Rings (On A Tree)”. Fórmulas simples para no agotarse con este álbum de 21 canciones breves.

De ahí en adelante, los cambios son más visibles en “So Blue”, una balada de tono más oscuro y pop, que integra sintetizadores y melodías con mayor intensidad para fusionarse posteriormente con “Never Would”, otra canción de formato lento y de densos bajos con mucho flanger. Si bien, las canciones de Frankie Cosmos pueden ser sencillas a simple escucha, no carecen de sutiles complejidades en su desarrollo. Punto aparte para las baladas en solitario que le sientan bien a la voz de Greta y su habilidad en la guitarra, muestra de ello es uno de los puntos altos del disco con “Self-Destruct”.

Diversos elementos, como nuevos coros, voces y segundas guitarras ya conocidas en su trabajo de 2018, nuevamente se encuentran para dar forma a este LP. En esta ocasión, la unión da pie a canciones más solidas y maduras. Pero ¿dónde se encuentran las influencias de Greta? Su lírica pasa de ser sencilla y toma inspiración de sus experiencias personales, quiebres u observaciones creadas en habitaciones de amigos, hasta pequeñas referencias sacadas de la literatura y la poesía.

Este disco representa una etapa en que cada instrumento cuenta y cada arreglo es protagonista, encontrando en ello una solidez que despoja a Frankie Cosmos de la etiqueta casera de baja fidelidad. Pese a que su sonido no ha sufrido mayores cambios a lo largo de sus cuatro discos, la banda sabe perfectamente hacia dónde se está moviendo con este álbum. Así como proyectos hermanos de la onda de Soccer Mommy o Snail Mail, “Close It Quietly” plantea una evolución natural más allá de los rótulos o géneros, abrazando su propia madurez y experiencia.

Artista: Frankie Cosmos

Disco: Close It Quietly

Duración: 39:27

Año: 2019

Sello: Sub Pop