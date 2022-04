Destroyer – “LABYRINTHITIS”

Abordar la carrera de Dan Bejar, al menos en lo que respecta a Destroyer, se hace complicado por varias razones. Una de ellas, y la menor, es que forma parte hasta nuevo aviso de un conjunto mayor, el supergrupo canadiense The New Pornographers, un conjunto que ya arriesga mucho en cada disco. Otra de ellas es que lo de Bejar en solitario es materia de estudio: pudiendo seguir la tendencia de hacer álbumes bajo la plantilla del indie rock promedio, eligió una suerte de solipsismo musical en el que aborda y toma ideas de prácticamente todos lados y las vuelve propias, y de alguna forma maravillosa se las ingenia para hacerlas calzar y luego dejarlas ir y que sigan siendo parte de cualquier otra cosa, reiniciando todo para volver a capturar retazos de sonidos en el siguiente álbum. El más reciente esfuerzo llega este 2022 bajo el nombre de “LABYRINTHITIS”.

“It’s In Your Heart Now”, la canción que abre los fuegos, es una confusa: cruza de post-punk y dream pop, manejada por el volante oscuro del rock gótico en una carretera a medio amanecer, bañada por una envidiable y hermosa línea melódica de guitarra que mora desde la mitad de la canción hacia adelante. Por otro lado, “Suffer” se monta en un riff sintético de cold wave para mezclarlo con el americana revival de gente como The War On Drugs, sin embargo, de alguna forma funciona. Y si hay que revisitar otra vez, “June” toma grooves de bajo a A Certain Ratio o Ian Dury, adornado por estructuras asimétricas e intrincadas dentro de un contexto “bailable”, en la misma línea que “The States” e “It Takes A Thief”, esta vez con adorables staccatos de cuerdas y un par de licks de guitarra que, de tan juguetones y pretenciosos, saltan más a la vista de lo que quizás deberían.

A pesar de ser un álbum grabado a distancia por razones obvias y de ser, en líneas generales, un álbum más sintético, aun así se siente como una banda. A Bejar lo flanqueó como siempre su colaborador de larga data, John Collins, quien ofició de recepcionista y organizador de sonidos y les otorgó los detalles que cada canción necesitaba. Asimismo, el baterista Joshua Wells es el responsable que algunas de estas potenciales lindas baladas pasaran a habitar en el reino del four-on-the-floor y, en su conjunto, cada canción de “LABYRINTHITIS” es un pequeño diorama en el que conviven burbujas emocionales en forma de licks, ya sea de sintetizador o de guitarra, o en forma de pads etéreos y dominantes, y la lírica ambigua y enigmática de Bejar.

La críptica “Tintoretto, It’s For You” desenfunda una letra narrada como si de un villano de superhéroes se tratara, mientras un diálogo desacompasado entre bajo y batería se lleva a cabo para destriparse en un potente riff de sintetizador, el que dirige toda la canción. “Eat The Wine, Drink The Bread” es, para bien, la canción más desconcertante de este álbum: su entrega a la música de baile, y en general a la electrónica, es algo que ya venía mostrando incluso desde su “Have We Met” de 2020, pero esta vez Bejar cuidó de poner todos los elementos que harían de este track un must en cualquier fiesta de música indie bailable que se precie de tal, aunque no es solamente llegar y poner los elementos, sino que posicionarlos a lo largo de la canción para que nunca se nos olvide del por qué estamos bailando. Tal es el arte de distribuir elementos en este disco, que las canciones más flojas en intensidad (“Labyrinthitis” y “The Last Song”) no están juntas, sino que ubicadas a una distancia prudente para no dejar caer el álbum.

Fácilmente podría “LABYRINTHITIS” estar dentro del top tres de la carrera de Destroyer, lo que en sí mismo es un logro porque desde “Kaputt” (2011), e incluso desde mucho antes, viene facturando verdaderas piezas de arte en el indie de este milenio, y si este álbum fue creado con alma de banda en vivo durante el encierro pandemial, a la hora que Daniel Bejar y asociados se sienten cara a cara a componer el que esperamos sea un pronto sucesor, el panorama es por demás alentador.

Artista: Destroyer

Disco: LABYRINTHITIS

Duración: 43:48

Año: 2022

Sello: Merge / Bella Union