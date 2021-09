Deafheaven – “Infinite Granite”

“El que mucho abarca, poco aprieta”, reza un dicho popular y, en cierto grado, podría aplicarse a Deafheaven. Demasiado mainstream para los arquetipos del black metal, demasiado ruidosos e incomprensibles para los fans del lado más amable del shoegaze, sin embargo, la de los californianos es una propuesta que, aunque llamativa en su unicidad, ha generado ciertos anticuerpos. Aún así, se las arreglaron para ser punta de lanza junto a los franceses Alcest de un híbrido llamado blackgaze, que ha tenido aceptación cuasi universal. Pese a esta mescolanza, de las guitarras divergentes y luminiscentes es de donde más ha habido hilo para tirar y, después de cuatro celebrados álbumes de estudio, especialmente desde “Sunbather” (2013) y “New Bermuda” (2015), aterrizan en este 2021 con “Infinite Granite”, de la mano del productor Justin Meldal-Johnsen, responsable de álbumes de la talla de “Hurry Up, We’re Dreaming” de M83 o “Visions Of A Life” de Wolf Alice.

“Infinite Granite” desatiende casi por completo la muralla de sonido característica del toque black metal de su propuesta, salvo excepciones, como la segunda mitad de “Villain” y muy especialmente el colofón apoteósico de “Mombasa”, la canción que cierra de forma abrupta la placa. No cabe duda de que este es el álbum menos agresivo y violento de la banda, no obstante, no es un salto al vacío porque esas dos canciones se entienden mucho mejor sonoramente al escuchar el resto del álbum, ya que el tratamiento de las guitarras es amplio –hasta donde los ojos y oídos pueden llegar a percibir– en todas sus versiones e intenciones. La batería de Daniel Tracy sigue siendo el motor metálico de la banda, aunque (muy entre comillas) “adolece” de los distintivos blast beats de antaño.

Un capítulo aparte merece el tema de la voz. Sin duda el carisma y los berridos de George Clarke son (o han sido) el sello de la banda y el puente entre estilos, en ocasiones tenues y en otras ininteligibles, estando siempre al servicio equitativo de la idea conjunta. Hoy, en “Infinite Granite”, teniendo tiro y cancha para despuntar con un más que aceptable y poco visto rango vocal, permanece muchas veces enterrado, siendo un guiño al shoegaze y a las poquísimas bandas de post-rock que se han arriesgado a poner voces en su música, más como una capa de sonido extra que algo a destacar. Y ese es otro aspecto relevante aquí: este es el disco más post-rock de Deafheaven, el más destellante y ensoñador, sin abusar de la obviedad del gancho melódico, sino que descaminando una y otra vez, alternando partes delicadas con cañonazos apabullantes, muy a tono con el estilo; “Shellstar” y “Lament For Wasps” son pruebas de ello.

En el apartado del “gaze” en lo blackgaze están “In Blur” y “Great Mass Of Color” y, si hacía falta ruido, está “The Gnashing”, una canción en forma y fondo noise rock, que es a grandes rasgos un punto medio en esta transición que los californianos llevan a cabo con la suficiente gracia y gusto para no descolocar. De hecho, este es el gran punto fuerte en este álbum: gana más en sonido y adeptos que lo que pierde. La música de Deafheaven ha sido históricamente una ventana en las que unos (los fans del metal extremo) se miran a los otros (los adeptos a lo más luminoso) quizás con algo de recelo. O, visto de otra forma, como una película que muchos están mirando, a unos les llama la atención gran parte y a otros algunos pasajes (o viceversa, según sea el caso), pero todos se llevan a casa en la memoria algo que les interesó y de lo que puedan asirse para ampliar su concepción vernácula. Esta vez, por ventaja numérica, gana la luz.

Resulta muy difícil aventurarse a decir que “Infinite Granite” es el mejor trabajo de Deafheaven a la fecha porque los habrá con episodios más urgentes, más brutales o más etéreos, dependiendo del oído que los está absorbiendo, pero de lo que sí se puede estar seguro es que es un hito dentro de su discografía, que de seguro va a marcar un precedente y una base para montar y desmontar libremente su música y redirigirla hacia donde se les dé la gana. Quizás el próximo álbum sea una oda al metalhead que muchos llevan dentro, y tal vez incluso logren encantar ese lado de la moneda y, en ese entonces, podrán apretar tanto como lo que pretenden abarcar.

Artista: Deafheaven

Disco: Infinite Granite

Duración: 53:30

Año: 2021

Sello: Sargent House